„Ich, Daniel Blake“: Kinoabend in der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) macht den neuen Vereinssitz in der Kärntner Straße 26 zum Kino und lädt am Montag, 4. Juni 2018 um 18:30 zur Filmvorführung von „Ich, Daniel Blake“.



Im Sinne der Gesundheitsförderung, die zentrale Vereinsaufgabe ist, beteiligt sich die ÖGGK an der Filmreihe „Lebensweise im Kino“ der Gesund kommunizieren Media KG, die aktuelle Kinofilme mit Publikumsdiskussionen und Gesundheitsinformation verknüpft.



Podiumsdiskussion mit Elisabeth Hahn von meinPflegegeld.at



Im Anschluss an den Film diskutiert Martin Rümmele, Herausgeber des Magazins Lebensweise und Geschäftsführer der Gesund kommunizieren Media KG, am Podium mit Elisabeth Hahn, die als Kooperationspartnerin der ÖGGK rund um das Thema pflegende Angehörige, Pflegebedürftigkeit und Gesundheitsförderung berät.

Ich, Daniel Blake

Regie: Ken Loach

Mit: Dave Johns, Hayley Squires, Micky McGregor, Briana Shann, Dylan McKiernan



Der Film gewann bei den Filmfestspielen von Cannes die Goldene Palme.



Daniel Blake ist ein geradliniger und anständiger, zeitlebens Steuern zahlender Durchschnittsengländer – bis seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Jetzt, im gesetzteren Alter, will ihm die willkürliche Staatsbürokratie den Bezug von Sozialhilfe verweigern. Schnell gerät er in einen Teufelskreis von Zuständigkeiten, Bestimmungen und Antragsformularen. Daniel Blake rechnet nicht damit, dass die geradezu kafkaeske Situation ihn fast in die Knie zwingen wird. Seine Wege kreuzen sich mit Katie und ihren beiden Kindern Daisy und Dylan. Sie raufen sich zu einer erfolgreichen Schicksalsgemeinschaft zusammen und erfahren neben den ständigen Seitenhieben der Behörden auch viel Solidarität – von ehemaligen Kollegen, sogar von Daniels schrägem Nachbar. Doch die bürokratischen Klippen des sogenannten Sozialstaates sind tückisch. Da wird Ohnmacht zur Wut – und so leicht geben Daniel und Katie ihre Träume und Hoffnungen nicht auf.



Weitere Infos



Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten: 01/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at

Datum: Montag, 4.6.2018, 18:30 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Kärntner Straße 26 (Eingang Marco d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien)

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Andrea Feichtinger

01/996 80 92

feichtinger @ oeggk.at, www.oeggk.at