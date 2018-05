Königsberger-Ludwig: Zwei Drittel wünschen sich Ausbau des Nichtraucherschutzes

Zwei bis drei Personen sterben täglich an den Folgen des Passivrauchs

St. Pölten, (OTS) - „Zwei Drittel der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wünschen sich einen Ausbau des Nichtraucherschutzes“, ruft NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig anlässlich des übermorgen, Donnerstag, stattfindenden Weltnichtrauchertages ein Ergebnis aus der NÖ Tabakkonsumstudie in Erinnerung.

In Niederösterreich seien etwa 25 Prozent Raucherinnen und Raucher, 20 Prozent davon würden täglich zur Zigarette greifen. Trotzdem sei die Bereitschaft, mit dem Rauchen aufzuhören, eine hohe, betont Königsberger-Ludwig. 58 Prozent haben bereits versucht mit dem Rauchen aufzuhören, 36 Prozent mehr als ein Mal. Zudem wisse man, dass je mehr rauchfreie Zonen zur Verfügungen gestellt werden würden, desto weniger geraucht werde, hält die Gesundheitspolitikerin fest.

Kritisch sieht Königsberger-Ludwig in diesem Zusammenhang deswegen den „Umfaller“ der Bundesregierung beim bereits beschlossenen Rauchverbot in Lokalen. Vor allem die Belastung durch den Passivrauch, welcher Gastronomiebeschäftigte vielfach unfreiwillig tagtäglich ausgesetzt werden würden, sei unverantwortbar. „Tabakkonsum ist für mehr als 40 Krankheiten ursächlich. Zudem sterben täglich zwei bis drei Personen an den Folgen des Passivrauchs“, weist Königsberger-Ludwig hin.

"Rauchen ist eine Suchterkrankung. Daher ist es wichtig, Hilfestellung für alle jene zu geben, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Ein wichtiger Partner des Landes NÖ ist in diesem Bereich das "Rauchfrei Telefon“. Unter 0800 810 013 kann man sich kostenlos beraten lassen und Hilfe bei der Tabakentwöhnung durch Gesundheitspsychologinnen erhalten“, so Königsberger-Ludwig. (Schluss) ha

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Ulrike Königsberger-Ludwig

Mag. Dr. Anton Heinzl

Pressesprecher

02742/9005 DW 12576, Mobil: +43 676/4073709

anton.heinzl @ noel.gv.at