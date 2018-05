„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 1. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Aufbruchsstimmung und Wendepunkte – davon berichten Vera Russwurms Gäste am Freitag, dem 1. Juni 2018, um 21.20 Uhr in ORF 2. In einer neuen Ausgabe des Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ erzählt Marie-Christine Giuliani-Sterrer über ihre Zukunft als Psychotherapeutin und Klaus Wowereit über den größten Wendepunkt seines Lebens.

„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 1. Juni in ORF 2

Schon mit 19 Jahren begann Marie-Christine Giuliani-Sterrer beim ORF zu arbeiten. Vorerst als Radio-Moderatorin auf Ö3, dann wechselte sie zum Fernsehen als TV-Ansagerin und seit 1999 moderiert sie die Gameshow „Bingo“, die mit Jahresende eingestellt wird. Doch bei Marie-Christine herrscht darüber nicht Trauer, sondern Aufbruchsstimmung, denn sie schloss heuer an der Sigmund Freud Privatuniversität ihr Studium der Psychotherapiewissenschaften ab und erfüllt sich damit ihren Lebenstraum, Menschen in Problemsituationen therapeutisch zur Seite zu stehen. So kann jedes Ende auch ein Anfang sein, das kommt ja bekanntlich in den besten Familien vor.

Der ehemalige Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit ist ebenfalls zu Gast bei Vera. Er wuchs unter schwierigen Bedingungen auf, da seine Mutter als Arbeiterin fünf Kinder durchbringen musste. Klaus war der erste in der Familie, dem es vergönnt war, höhere Bildung zu erfahren und Karriere zu machen. Mit dem Satz „Ich bin schwul – und das ist auch gut so!“ wurde er europaweit bekannt. Später meinte er sogar, es sei der „wichtigste Satz“ seines Lebens gewesen. Über sein außergewöhnliches Leben spricht er in einem bewegenden Gespräch mit Vera Russwurm.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at