Rechtzeitig vor der Urlaubszeit: Autoversicherung von Zurich mit verbessertem Schutz

Wien (OTS) - 29. Mai 2018. Das Auto ist für viele Österreicherinnen und Österreicher das bevorzugte Verkehrsmittel für Reisen. Rechtzeitig vor dem Start der Ferienzeit hat die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ihre Autoversicherung verbessert.

Die Koffer ins Auto und ab geht’s in die Ferien. Kurt Möller, Mitglied des Vorstandes bei Zurich: „Viele Familien schätzen für Reisen im In- und Ausland die Flexibilität des eigenen Autos. Die Kfz-Versicherung ist dabei ein wichtiger Begleiter.“ Zurich stellt rechtzeitig vor der Urlaubszeit ihre neue Autoversicherung vor.

Besserer Schutz bei Auslandsfahrten

Kurt Möller: „Gerade bei Reisen ins Ausland ist es sinnvoll, im Rahmen der Kfz-Versicherung eine Assistance-Versicherung abzuschließen. Denn das Bergen des Fahrzeuges nach einer Panne kann teuer werden.“ Die neue Assistance-Versicherung von Zurich übernimmt Abschleppkosten und zahlt während der Reparatur Taxirechnungen oder Kosten für einen Leihwagen. Zurich übernimmt auch medizinische Kosten für Behandlungen, Medikamente und Spitalsaufenthalte im Ausland.

Vertragsabschluss noch komfortabler

Der neue Tarif ist einfacher gestaltet und ermöglicht daher einen rascheren Abschluss. Die Sonderausstattung ist bis zu einem Wert von EUR 4.000 prämienfrei und ohne Deklarationspflicht mitversichert. Weiters wird die Besichtigung von Vorschäden bei gebrauchten Fahrzeugen einfacher: Ab sofort können Zurich Kundinnen und Kunden ihr Fahrzeug auch bei ausgewählten ARBÖ-Prüfstellen überprüfen lassen, oder – wie bisher – an ÖAMTC-Stützpunkten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fotos von Vorschäden per Smartphone an Zurich zu übermitteln.

Günstigere Prämien für Kundentreue und Zweitwägen

Zurich belohnt Treue: Für bestehende Kundinnen und Kunden gewährt Zurich einen attraktiven Prämienvorteil bei Vertragsabschluss nach Fahrzeugwechsel. Günstigere Prämien gibt es auch für Zweitwägen in der Familie. Kurt Möller: „Insgesamt bietet unser neues Kfz-Produkt ein sehr attraktives Preis-Leistungsverhältnis für moderne Ansprüche. Vergleichen lohnt sich!“

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 53.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.

