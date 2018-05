Nuuk programmiert einen "You Are Wanted" Escape Room Skill für Amazon Alexa

Für den Serienstart der neuen Staffel des Prime Originals "You Are Wanted" hat die Nuuk GmbH aus Hamburg einen Escape Room Skill für den Cloud-basierten Sprachdienst Amazon Alexa im Auftrag von Amazon Prime Video entwickelt.

Prime Video-Serienheld Lukas Franke braucht Hilfe. Seine Familie wird bedroht und er musste untertauchen. In dem Skill muss man sich durch das Lösen von Rätseln aus unterschiedlichen Räumen befreien, um der Wahrheit Stück für Stück näher zu kommen. Doch Vorsicht! Anscheinend hat sich Lukas einen mächtigen Gegner gemacht. Wer das Spiel startet, taucht komplett in die Welt von "You Are Wanted" ein. Atmosphärisch dicht und komplex wie kaum ein bisheriges deutsches Spiel für Amazon Alexa.

Die Entwicklung hat in enger Zusammenarbeit mit dem Amazon Alexa Team und den Kollegen von Prime Video stattgefunden.

"Der "You Are Wanted" Skill demonstriert, dass Sprachsteuerung und insbesondere Amazon Alexa hervorragend auch für Spiele geeignet ist", erläutert Alexander Köhn, Mitgründer der Digitalagentur Nuuk. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat er mit seinem Kollegen Nils Kassube und dem Nuuk-Team zahlreiche solcher "Skills" oder "Actions" Cloud-basierte Sprachdienste wie Amazon Alexa entwickelt. Köhn und Kassube, die inzwischen als führende Spezialisten für intelligente Sprachsteuerung in Deutschland gelten, erwarten einen stetigen Anstieg von neuen Anwendungen für die smarten Speaker. Köhn: "Für viele Unternehmen wird es bald ein unverzichtbarer Teil des Marketing-Mixes sein, Angebote für Cloud-basierte Sprachdienste bereitzustellen - ähnlich wie es schon bei den Smartphone-Apps vor einigen Jahren war.

Über die Nuuk GmbH

Das Team der Hamburger Digitalagentur Nuuk verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen für alle mobilen Endgeräte. Ein aktueller Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung sprachgesteuerter "Skills", die Cloud-basierte Sprachdienste wie Amazons Alexa oder Googles Assistant um neue Funktionen erweitern. Gegründet wurde die Nuuk GmbH im Jahr 2016 von Alexander Köhn und Nils Kassube. Nuuk sitzt am Rödingsmarkt im Herzen Hamburgs.

