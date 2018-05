Vana: "Neufassung der Entsenderichtlinie ist Erfolg gegen Lohn- und Sozialdumping"

Entsandte Beschäftigte werden lokalen ArbeitnehmerInnen endlich gleichgestellt

Straßburg (OTS) - In der Europäischen Union gibt es pro Jahr rund zwei Millionen Entsendungen. Die Entsendung von ArbeitnehmerInnen nimmt immer mehr zu, alleine zwischen den Jahren 2010 und 2014 kam es zu einem Anstieg von 45 Prozent. Die bisher bestehende Richtlinie bot viele Schlupflöcher zum Nachteil von entsendeten Beschäftigten. Deshalb zeigt sich Monika Vana, Vizepräsidentin und arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, über die Neufassung der Richtlinie erfreut:



„Wir Grüne haben uns ganz besonders für eine Neufassung der Entsenderichtlinie eingesetzt. Das heute im Europaparlament beschlossene Ergebnis ist ein großer Erfolg für den Schutz von entsandten Beschäftigten, das auch dazu beitragen wird, Lohn- und Sozialdumping einen Riegel vorzuschieben. Entsandte Beschäftigte werden lokalen ArbeitnehmerInnen gleichgestellt und profitieren künftig beispielsweise von Zuschlägen, Tagegeldern oder Sonderzahlungen. Außerdem wird die Rechtssicherheit der Richtlinie gestärkt. So haben etwa Scheinentsandte künftig einen Anspruch auf die ArbeitnehmerInnenrechte am Arbeitsort.



Auch die Festlegung der Dauer von Entsendungen auf 12 Monate mit einer Verlängerung um maximal 6 Monate ist ein wichtiges Verhandlungsergebnis. Leider bleiben Beschäftigte im Transportsektor vorerst von der Richtlinie ausgenommen. Wirklich bitter ist, dass Subunternehmen nicht verpflichtet sind, die Regelungen der neuen Richtlinie anzuwenden. Damit ist die Entsenderichtlinie in diesem Punkt hinter den Kommissionsvorschlag zurückgefallen."

