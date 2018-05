„Unterwegs in Österreich“ am 30. Mai aus Wien

Wien (OTS) - „Schauen statt helfen – Was tun gegen Gaffer?“

„Schauen statt helfen – Was tun gegen Gaffer?“ lautet das Tagesthema, das am Mittwoch, dem 30. Mai 2018, in ORF 2 „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr bis 9.30 Uhr), „Mittag in Österreich“ (13.15 Uhr), „Aktuell in Österreich“ (17.05 Uhr) und „Daheim in Österreich“ (17.30 Uhr) bestimmt. „Guten Morgen Österreich“ präsentieren Eva Pölzl und Patrick Budgen live von der Gloriette in Schönbrunn und mit „Daheim in Österreich“ meldet sich Nina Kraft abschließend vom Burgtheater.

Mittwoch, 30. Mai: Schwerpunktthema „Schauen statt helfen – Was tun gegen Gaffer?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Schönbrunn

Zu Gast in „Guten Morgen Österreich“ ist Kabarettist und Schauspieler Josef Hader. Am 1. Juni feiert der zweite Oberösterreich-Landkrimi „Der Tote im See“ mit ihm und Maria Hofstätter in den Hauptrollen Kino-Premiere in Oberösterreich. Worauf sich das Publikum freuen darf und was Josef Hader 2018 noch alles vorhat, erzählt er bei Eva Pölzl und Patrick Budgen.

„Daheim in Österreich“ vom Burgtheater

Schaulustige bei einem Unfall oder bei Notfällen, das ist kein neues Phänomen. Aber die Sensationsgier vieler Menschen scheint immer mehr zuzunehmen. Einsatzkräfte schlagen deshalb Alarm und appellieren an das Mitgefühl und das Verantwortungsbewusstsein aller. Zu Gast ist Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant vom Österreichischen Roten Kreuz. Außerdem zu Gast ist Marianne Mendt: Sie bemüht sich wie kaum jemand in Österreich um den Jazz-Nachwuchs. Bereits zum 13. Mal organisiert Mendt das MM-Jazzfestival, das am 1. und 2. Juni in der Bühne im Hof in St. Pölten stattfindet. Neben bekannten Stars sind auch viele Nachwuchsmusikerinnen und -musiker dabei, die jüngste Teilnehmerin ist zehn Jahre alt.

„ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“: Der „ORF FÜR SIE“-Bulli an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten

Unter dem Motto „ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“ gibt es seit 28. Mai 2018 schriftlich, telefonisch oder im direkten Kontakt an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten die Möglichkeit, persönlich Wünsche, Fragen und Vorbehalte zu artikulieren. Gefragt sind Lob, persönliche Meinung, Anregungen aber selbstverständlich auch Kritik. Visuelles Kernstück ist der eigens gebrandete VW-Bulli, der das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio in drei Bundesländern begleitet. In seinem Inneren können die Besucher/innen ihre Wünsche in die Kamera sprechen. Der Auftaktzeitraum der Aktion, die in mehreren Tranchen über ein ganzes Jahr anberaumt ist, dauert bis 15. Juni. Ab Herbst 2018 sind weitere Aktionswochen und Bulli-Touren in weiteren Bundesländern geplant.

„Unterwegs in Österreich“ – im Web und als App

Das TV-Publikum in ganz Österreich wird via Web und App ins Sendungsgeschehen miteinbezogen. Über ein Upload-Tool können Foto-und Videomaterial von Zuseherinnen und Zusehern auf einfache Art und Weise an die Sendungsredakteurinnen und -redakteure geschickt werden, die dann eine Auswahl für das TV treffen (Stichwort: User Generated Content).

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

