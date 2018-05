ORF-Start der preisgekrönten Mini-Serie „Big Little Lies“ am 31. Mai

Auftakt mit Triple-Folge in ORF eins: Mit Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern und Alexander Skarsgård

Wien (OTS) - Wenn der Schein trügt: Die Bewohnerinnen und Bewohner der beschaulichen Vorstadt Monterey scheinen das perfekte Leben zu führen, doch hinter verschlossenen Türen kämpft jede und jeder mit dunklen Geheimnissen. Als ein tragischer Todesfall die Kleinstadt erschüttert, entfaltet sich ein spannender Rückblick auf alle Geschehnisse, die vermeintlich zum Unglück beigetragen haben. Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers der australischen Autorin Liane Moriarty wurde 16-fach Emmy-nominiert und achtmal preisgekrönt sowie mit vier Golden Globes ausgezeichnet. Verantwortlich dafür ist der hochkarätige Cast, bestehend aus Hollywoodgrößen wie Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Alexander Skarsgård und Nachwuchs-Star Iain Armitage („Young Sheldon“). Inszeniert wurde „Big Little Lies“ von Regisseur Jean-Marc Vallée nach einem Drehbuch von David E. Kelley („Emergency Room“). ORF eins zeigt die sieben Episoden von „Big Little Lies“ mit einer Triple-Folge am Donnerstag, dem 31. Mai 2018, sowie mit einer Doppelfolge am Donnerstag, dem 7. Juni, und am Mittwoch, dem 13. Juni – jeweils ab 20.15 Uhr.

Bestsellerverfilmung mit Starbesetzung – und es geht weiter!

Ein Serienhit war vorprogrammiert, als die Hollywoodstars Nicole Kidman und Reese Witherspoon die Filmrechte des Bestsellerromans „Tausend kleine Lügen“ von Liane Moriarty erstanden und für den Bezahlsender HBO einen siebenteiligen Mini-TV-Event produzierten. Kidman und Witherspoon besetzten sich gleich selbst in den Hauptrollen und holten namhafte Stars mit an Bord. Nach dem überwältigenden Erfolg bestellte HBO bereits eine zweite Staffel, die derzeit gedreht wird und 2019 on air gehen soll. Neben der Stammbesetzung von Staffel I bereits fix: Oscar-Rekordhalterin Meryl Streep als Schwiegermutter von Nicole Kidman! Inzwischen haben Witherspoon und Kidman auch die Rechte für einen weiteren Bestseller von Liane Moriarty – „Truly, Madly, Guilty“ – erworben, der demnächst verfilmt werden soll.

Mehr zum Inhalt

„Big Little Lies“ erzählt die Geschichte dreier Mütter, deren nach außen hin perfekte Leben auf den Kopf gestellt werden, als sie in einen Mord verwickelt werden. Madeline (Reese Witherspoon) ist witzig und leidenschaftlich, merkt sich alles und vergibt nichts. Ihr Exmann und dessen neue Frau sind nun in ihre Nachbarschaft, eine Stadt am Strand, gezogen und schicken die Tochter in den gleichen Kindergarten. Madelines ältere Tochter will außerdem lieber bei ihrem Vater als bei ihrer Mutter sein. Celeste (Nicole Kidman) ist eine wunderschöne Frau, die sehr unnahbar wirkt. Was hat sie zu verbergen? Ihre beiden Zwillinge sind wild und ungestüm. Da die beiden nun in die Schule kommen, versuchen Celeste und ihr Mann (Alexander Skarsgård), zu Vorsitzenden der Elternvertretung in der Schule gewählt zu werden. Doch das fordert seinen Tribut. Sind sie bereit, den Preis zu bezahlen? Jane (Shailene Woodley) ist neu in der Stadt und alleinerziehende Mutter. Sie ist so jung, dass sie für eine Nanny gehalten wird. Sie wirkt tieftraurig und hat Zweifel und Ängste wegen ihres Sohnes. Madeline und Celeste nehmen die junge Mutter unter ihre Fittiche, wissen aber noch nicht, dass die Neue und ihr rätselhafter Sohn ihr Leben noch nachhaltig verändern werden.

„Big Little Lies: Willkommen in Monterey“ um 20.15 Uhr

In dem beschaulichen Städtchen Monterey hat Ziggy (Iain Armitage) seinen ersten Schultag. Er ist mit seiner Mutter Jane (Shailene Woodley) erst vor Kurzem an die Küste gezogen. Vor der Schule treffen sie auf Madeline (Reese Witherspoon), eine einflussreiche Bürgerin der Gemeinde, mit ihrer Tochter. Die beiden Mütter finden einander auf Anhieb sympathisch und schließen Freundschaft. Jane benötigt auch schon bald Madelines Hilfe, wird Ziggy doch beschuldigt, eine Mitschülerin attackiert zu haben. Natürlich wollen Madeline und ihre Freundin Celeste (Nicole Kidman) dies nicht so einfach hinnehmen und Jane unterstützen.

„Big Little Lies: Stutenbissigkeit“ um 21.05 Uhr

Amabella gibt ein Geburtstagsfest und lädt alle Kinder ihrer Klasse ein, nur Ziggy nicht. Als Madeline davon erfährt, ist sie stinksauer. Sie will Renata (Laura Dern) eine Lektion erteilen und lädt die Kinder zu einem Ausflug zu „Disney on Ice“ ein. Nun herrscht Krieg zwischen den beiden Frauen. Auch Celeste hat mit Problemen zu kämpfen. Nach außen sind Celeste und Perry (Alexander Skarsgård) das perfekte Paar, aber der Schein trügt. Celeste nimmt ihren Mut zusammen und schlägt ihrem Mann eine Eheberatung vor.

„Big Little Lies: Geplatzte Träume“ um 22.05 Uhr

Wie gewollt finden die beiden Kinderveranstaltungen parallel statt, sodass einige Kinder nicht zu Amabellas Geburtstagsparty kommen können. Bevor Celeste und Perry ihre Paartherapiestunde haben, kommt es erneut zu einem heftigen Zwischenfall. Inzwischen werden die Schulnoten von Madelines Tochter Abigail immer schlechter. Sie hält den Druck zu Hause nicht mehr aus und will zu ihrem Vater und dessen neuer Ehefrau ziehen. Madeline ist geschockt, als sie davon erfährt.

