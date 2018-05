Sozialausschuss - Muchitsch: Schwarz-Blau will junge ArbeitnehmerInnen mundtot machen und ihre Zukunftschancen zerstören

SPÖ bringt Anträge zur Erhaltung von Jugendvertrauensrat und Ausbildungsgarantie ein

Wien (OTS/SK) - „Mit der geplanten Abschaffung des Jugendvertrauensrates und der geplanten Einstellung der Ausbildungsgarantie für Junge bis 25 Jahre plant Schwarz-Blau einen Generalangriff gegen junge Österreicherinnen und Österreicher“, kritisierte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Er hat im heutigen Sozialausschuss Anträge der SPÖ zur Beibehaltung des Jugendvertrauensrates und der Ausbildungsgarantie eingebracht. „JugendvertrauensrätInnen leisten großartige Arbeit in den Betrieben, sie sind wichtige und ebenbürtige Ansprechpartner für die Sorgen von Jugendlichen. Diese Regierung plant offenbar, junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mundtot zu machen und zerstört ihnen mit der Abschaffung von überbetrieblichen Ausbildungsplätzen und Beendigung der Finanzierung der Ausbildungsgarantie Zukunftschancen. Das ist kurzsichtig und völlig inakzeptabel“, so Muchitsch. ****

Der Jugendvertrauensrat habe die gesetzlich verankerte Aufgabe, gemeinsam die Lehrausbildung mit dem Betriebsrat zu kontrollieren sowie mitzugestalten. „Es gibt über 1.500 Jugendvertrauensratkörperschaften. Deren Arbeit hilft tausenden jungen ArbeitnehmerInnen in Österreich. Das darf nicht zerstört werden“, appelliert der SPÖ-Sozialsprecher an die Vernunft der Regierung.

Auf Initiative vom früheren SPÖ-Sozialminister Stöger wurde im Oktober 2016 eine „Ausbildungsgarantie bis 25“ beschlossen, die seit Januar 2017 gilt. 2017 haben 70.170 junge Erwachsene im Alter von 19 bis 24 Jahren an einer Schulungsaktivität des Arbeitsmarktservice teilgenommen. Davon hatten 55 Prozent keine über den Pflichtschulabschluss hinausgehende Ausbildung. „Mit den Mitteln der Ausbildungsgarantie konnten junge Personen, die bislang keine Berufsausbildung hatten, in Qualifizierungsangebote gebracht werden. All das zerstört die Regierung jetzt. Gleichzeitig steigt wegen guter Konjunkturlage der Druck der Unternehmen nach Fachkräften. Ein Schelm, wer Böses denkt, dass etwa heimische Qualifizierungsangebote gestoppt werden, damit man den österreichischen Arbeitsmarkt für Arbeitskräfte aus Drittstaaten öffnen kann“, so der SPÖ-Sozialsprecher. (Schluss) sc/sl/mp

