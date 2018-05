Wölbitsch/Juraczka: Ludwig muss sich bei Citymaut deklarieren

Citymaut schadet dem Wirtschaftsstandort und belastet arbeitende Menschen – ÖVP Wien für Parkraumbewirtschaftung mit Lenkungseffekten

Wien (OTS) - „Bürgermeister Ludwig ist kaum ein paar Tage im Amt, schon reitet der grüne Koalitionspartner mit einem Anschlag auf die Wirtschaft aus. Und Ludwig schweigt. Wir fordern, dass er sich beim Thema Citymaut eindeutig deklariert“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Klubobmann Manfred Juraczka. „Auf der einen Seite boykottieren die Grünen den Lobau-Tunnel, obwohl dieser im rot-grünen Regierungsübereinkommen steht. Auf der anderen Seite erfinden sie eine Citymaut, die es nicht in das rot-grüne Programm geschafft hat. Was gilt nun bei Rot-Grün?“, fragt Juraczka.

„Klar ist, dass eine Citymaut dem Wirtschaftsstandort schadet, den Standort teurer macht und die arbeitenden Menschen aus dem Umland belastet. Die ÖVP Wien steht auf Seite der arbeitenden Menschen, die unser System erhalten“, so Wölbitsch. Auch wäre Wien mit der Einführung einer Citymaut die einzige Stadt weltweit, in der Parkraumbewirtschaftung und Citymaut gleichzeitig ausgeführt werden. „Das ist rot-grüne Abzocke! Wir schlagen deshalb eine Parkraumbewirtschaftung mit Lenkungseffekten vor, inklusive eines Drei-Zonen-Modells und gestaffelter Kurzparkzonentarife“, so Jurazcka. Damit stehe der verkehrspolitische Lenkungseffekt und nicht der reine Abgabenaspekt im Vordergrund.

