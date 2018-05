Große Auszeichnung für „Der Geschmack Europas“

Kochbuch zur ORF-Reihe bei „Gourmand World Awards“ ausgezeichnet

Wien (OTS) - Vergangenen Herbst präsentierte der ORF bereits die fünfte Staffel seines erfolgreichen „matinee“-Formats „Der Geschmack Europas“. Das Buch zur Reihe der ORF-TV-Kultur, die die geschichtlichen, geografischen und kulturellen Hintergründe europäischer Regionen und ihrer Küchen erforscht, wurde bei den „Gourmand World Awards“ in China mit dem Titel „Bestes Kochbuch Europas“ in der Kategorie „Fernseh-Kochdoku bzw. Filmbuch“ ausgezeichnet. Verleger und Autor Lojze Wieser nahm den Preis entgegen. Die Auszeichnung wird von einer internationalen Jury rund um den französischen Likörfabrikanten Édouard Cointreau, der die „Gourmand World Awards“ 1995 ins Leben gerufen hat, vergeben.

ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl: „Ich freue mich sehr über die große Wertschätzung unserer Reihe und gratuliere Lojze Wieser zu seinem Erfolg als Autor und Verleger. Das Buch bietet vertiefende Informationen zur TV-Serie und macht Lust auf die unvergleichliche kulinarische Vielfalt Europas.“

Insgesamt 18 kulinarisch-kulturelle Reisereportagen, hergestellt von WDW-Film (Auftragsproduzent und Kamera: Heribert Senegacnik), wurden seit 2013 im Rahmen der ORF-Reihe „Der Geschmack Europas“ hergestellt. Diese erkundeten u. a. heimische Regionen wie das Kärntner Gailtal und die Südoststeiermark ebenso wie Landstriche quer durch Europa, u. a. den slowenischen Karst, die Halbinsel Istrien, das rumänische Siebenbürgen, die toskanische Maremma, das spanische Galicien, den griechischen Epirus, die Innerschweiz, den dänischen Süden, das französische Elsass oder Böhmen und Mähren. Regie führten Martin Traxl und Florian Gebauer.

Zwei weitere Filme über die portugiesische Region Alentejo sowie Wales in Großbritannien sind in Entstehung und werden ab September 2018 in ORF 2 zu sehen sein. Ein Wiedersehen mit den bisherigen Ausgaben von „Der Geschmack Europas“ gibt es ab 28. Juli 2018, immer samstags um 15.00 Uhr in 3sat.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at