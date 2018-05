FPÖ-Hafenecker zur Citymaut für Pendler: „Schwachsinnige Idee von Vassilakou“

„Pendler aus dem Wiener Umland bringen bares Geld in die Stadt und haben bereits jetzt mit U-Bahnsteuer, Parkpickerl und Co. eine enorme Belastung zu tragen“

Wien (OTS) - „Auch mir ist aufgefallen, dass es die letzten Tage in Wien sehr heiß gewesen ist, gesundheitsschädlich dürften die Temperaturen aber im Büro der grünen Vizebürgermeisterin gewesen sein. Anders kann ich mir diese schwachsinnige Idee, die bereits jetzt gnadenlos schikanierten Pendler durch eine Citymaut weiter belasten zu wollen, nicht erklären“, reagierte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker auf den Vorschlag von Vassilakou.

„Bereits jetzt werden Arbeitnehmer in Wien mit der U-Bahnsteuer, dem Parkpickerl und Verkehrsschikanen ohne Ende traktiert, obwohl sie einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftskraft in Wien leisten. Der klassische ‚Grün-Radfahrer‘ hingegen leistet für den Ausbau des Radwegenetzes genau nichts und erfährt trotzdem die ständige Unterstützung vonseiten der Grünen - das ist die traurige Wahrheit‘‘, so Hafenecker.

„Wien hat aufgrund des abgestuften Bevölkerungsschlüssels ohnehin eine privilegierte Position und erhält dadurch weitaus höhere Geldmittel aus dem Bundesfinanzausgleich als alle anderen Bundesländer. Diese Regelung sollte dazu dienen, die Infrastruktur für das Umland weiter auszubauen. Wenn die rot-grüne Chaostruppe jedoch budgetär nicht in der Lage ist, ihre ‚sieben Zwetschken‘ zusammenzuhalten, sollte sie den Rotstift lieber einmal bei Mindestsicherung, KH Nord oder linken Sinnlosprojekten ansetzen. Jene Leute zu schikanieren, die als Leistungsträger sicherstellen, dass diese Stadt noch irgendwie läuft, ist vollkommen letztklassig und zu verurteilen“, erklärte Hafenecker.

