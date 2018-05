Wien-Döbling: 25-jähriger Mann attackiert Freundin

Wien (OTS) - Am 28. Mai 2018 gegen 23:15 Uhr wurden Beamten des Stadtpolizeikommandos Döbling in die Billrothstraße wegen einer Körperverletzung gerufen. Ein 25-jähriger Mann soll seine 18-jährige Freundin attackiert haben, da diese ihm nicht den Code für ihr Handy verraten wollte. Der Tatverdächtige drückte die Frau zu Boden und bedrohte sie. Als der 44-Jährige von ihr abließ, verständigte die 18-Jährige die Polizei. Die Beamten konnten den Mann in der Wohnung vorläufig festnehmen. In der Vernehmung machte der Tatverdächtige keine Angaben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

