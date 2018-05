Wien-Ottakring: 39-jähriger Mann von Pkw erfasst

Wien (OTS) - Ein 19-jähriger Lenker fuhr mit seinem Pkw am 28. Mai 2018 gegen 21:45 Uhr auf dem Lerchenfeldergürtel in Fahrtrichtung Neubaugürtel und übersetzte die Kreuzung mit der Thaliastraße in gerader Richtung. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem 39-Jährigen, wodurch der Mann zu Sturz kam. Der 39-jährige Mann wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Er wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

