Wien-Neubau: Festnahme nach versuchtem Raub

Wien (OTS) - Am 28. Mai 2018 gegen 07:45 Uhr betrat ein 35-jähriger Mann eine Trafik in der Neubaugasse. In dem Geschäft verlangte er von dem 44-jährigen Angestellten Bargeld in der Höhe von €100. Der Angestellte forderte den Mann auf, das Geschäft zu verlassen. Der Tatverdächtige entnahm daraufhin ein Kaltgetränk aus dem dortigen Kühlschrank und wollte die Trafik verlassen. Als der Angestellte den Mann aufhalten wollte, schlug der 35-Jährige dem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Dem 44-Jährigen gelang es den Alarmknopf zu drücken und den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Der Tatverdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at