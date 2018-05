ORF III überträgt Benefizkonzert mit Juan Diego Flórez aus Musikverein – live-zeitversetzt am 16. Juni um 20.15 Uhr

Mit Rossinis Opern-Rarität „Il viaggio a Reims“ inklusive Krönungszug mit Palfrader in der Rolle des König Karl X.

Wien (OTS) - Am Samstag, dem 16. Juni 2018, überträgt ORF III Kultur und Information unter dem Titel „Die Juan Diego Flórez Gala – Viva Rossini!“ (20.15 Uhr) exklusiv in „Erlebnis Bühne LIVE“ das Benefizkonzert des Startenors Juan Diego Flórez. Dieses wird zweijährlich zugunsten seiner Stiftung „Sinfonía por el Perú“ veranstaltet. Heuer steht im Großen Saal des Wiener Musikvereins Gioachino Rossinis selten gespielte Oper „Il viaggio a Reims – Die Reise nach Reims“ auf dem Programm, die nur deshalb selten aufgeführt wurde, weil sie ein außergewöhnlich großes Ensemble verlangt. 30 Jahre nachdem das Werk nicht mehr in Wien zu sehen war, wagt sich Flórez an die Opernrarität heran und bietet ein Opernspektakel der Sonderklasse. Es spielt das Filarmonica Gioachino Rossini Orchestra unter der musikalischen Leitung von Christopher Franklin. Neben Juan Diego Flórez, der selbst die Partie des Graf Libenskoff singen wird, sind außerdem 13 weitere Sänger/innen und die Chorakademie der Wiener Staatsoper zu erleben.

Der Reinerlös der Gala kommt auch diesmal der „Sinfonía por el Perú“ zugute, einem Musikschulprojekt, das Kindern in Peru anhand von Musikunterricht die Möglichkeit auf ein Leben fernab von Kriminalität und Gewalt aufzeigt. Bereits acht Zentren sind bisher in Peru entstanden, in denen Tausende Kinder und Jugendliche eine musikalische Ausbildung erhalten.

Anlässlich Gioachino Rossinis 150. Geburtstag fiel heuer die Wahl auf dessen selten gezeigte komische Oper „Il viaggio a Reims“, die 1825 zur Krönung von König Karl X. in Frankreich geschrieben wurde. Die bekannte Ironie des Komponisten zeigt sich nicht nur in der Musik, sondern auch in der Handlung, denn die Reise nach Reims, in der Menschen aus zehn verschiedenen Ländern zusammenkommen, um den Krönungsfeierlichkeiten Karls X. beizuwohnen, findet niemals statt. Stattdessen bleibt die internationale Gesellschaft im Badehotel einer Tirolerin, weiß sich aber trotzdem zu amüsieren.

Als Highlight wird am Ende der konzertant aufgeführten Oper ein Krönungszug in den Wiener Musikverein einziehen – angeführt von Robert Palfrader in der Rolle des König Karl X. Dazu rief „Erlebnis Bühne“ im Vorfeld das Publikum dazu auf, sich am Krönungszug zu beteiligen und gemeinsam von der Karlskirche in den Musikverein einzuziehen. Gestern, am Montag, dem 28. Mai, fanden die Dreharbeiten mit knapp 60 Zuseherinnen und Zusehern in Anwesenheit von Juan Diego Flórez, Robert Palfrader, Rudi Roubinek und Barbara Rett statt – ein kleinerer Kreis wird am Samstag, dem 16. Juni, live mit Robert Palfrader an der Spitze in den Musikverein einziehen.

