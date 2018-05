ARBÖ: Ferien, Feiertage, Life Ball und das Erzberg-Rodeo – die Highlights am Wochenende

Wien (OTS) - Zum vierten und letzten Mal bringt der Mai durch günstig gelegene Feiertage ein potentiell verlängertes Wochenende. Glücklich darf man sich schätzen, wenn man sich rechtzeitig den Fenstertag am Freitag (01.06.) als freien Tag gesichert hat. Durch Fronleichnam am Donnerstag darf man dann wieder ein 4-Tage Wochenende genießen.

Da auch unsere Nachbarn in Süddeutschland diesen Feiertag zelebrieren und zusätzlich die Pfingstferien dort enden, kann man sich schon in etwa ausrechnen, was das für die Hauptverkehrsrouten bedeutet.

Die Verkehrsexperten des ARBÖ erwarten – wie bereits in den vergangenen Wochen auf den Straßen gesehen – wieder ab Mittwochnachmittag die erste Reisewelle. Beginnend an den Stadtausfahrten der Ballungszentren wie Wien, Linz, Graz oder Salzburg, werden alte Bekannte in der Stau-Berichterstattung auftauchen. Wenn Sie gerne mitstauen wollen, hier haben Sie am ehesten die Chance:

Wien: Westausfahrt ab Schönbrunn, Südosttangente Richtung Süden abschnittsweise im ges. Verlauf, Erdberger Lände Richtung Flughafen, Innerer u. Äußerer Gürtel. Auch die Zufahrten werden wohl bald betroffen sein.

Niederösterreich: Südautobahn (A2), zw. Wr. Stadtgrenze u. Baden, Ostautobahn (A4), zw. Wr. Stadtgrenze und Bruck /Leitha, Nordautobahn (A5), Richtung Tschechien, ab Mistelbach sowie Westautobahn (A1), zw. Wr. Stadtgrenze und Altlengbach, sowie beim Kn. St. Pölten.

In Oberösterreich richtet sich der Fokus auf den Großraum Linz, wo es vor allem wieder einmal auf und rund um die Mühlkreisautobahn (A7) stauen wird.

In der Steiermark erwartet der ARBÖ Informationsdienst im erweiterten Stadtgebiet von Graz Stau. Auch die Zufahrten zur Süd- bzw. Pyhrnautobahn (A9) werden nur erschwert passierbar sein.

Und auch Salzburg wird sich als neuralgischer Staupunkt erweisen. An der Grenze Walserberg Richtung Deutschland kann sich ab den Nachmittagsstunden rasch eine relativ umfangreiche Kolonne aufbauen, die bis zu den Ausfahrten des Salzburger Stadtgebiets zurück reichen kann. Auch der Knotenpunkt mit der Tauernautobahn (A10) wird im Verkehrsfunk zu hören sein.

Wenn sich am Freitag bzw. Samstag dann unsere Lieblingsnachbarn wieder auf die Piste begeben und die Pfingstferien auf Österreichs Autobahnen verbringen wollen, verschiebt sich der Stau-Schwerpunkt dann nach Westen. Von der Weststeiermark, über das Innviertel, Salzburg, das kleine bzw. das große deutsche Eck, die Inntalautobahn (A12) in Tirol, bzw. die Brennerautobahn (A13) rund um die Mautstelle Schönberg. Vom Rheintal bis rund um den Arlberg, überall dort wird man auf viele Gleichgesinnte treffen, die nur eines wollen: rasch weiterkommen. Dies wird aber erst Samstag in den fortgeschrittenen Abendstunden passieren.

Am Sonntag herrscht dann wieder angespannte Stimmung in der entgegengesetzten Richtung. Die, die auf Kurzurlaub waren, wollen schließlich wieder nach Hause, um rechtzeitig und gut erholt am Montagmorgen am Arbeitsplatz aufzutauchen. D. h. Stau an den Stadteinfahrten in Wien, Linz, Graz am Sonntagabend.

„Erzberg-Rodeo“ sorgt für Stau in der Obersteiermark

Zusätzlich zu den oben erwähnten Zuständen im höherrangigen Straßennetz, ist mit der Traditions-Rallye Veranstaltung rund um den Erzberg lokal mit Verzögerungen zu rechnen. Von Donnerstag, 31. Mai bis Sonntag 03. Juni werden den Fans einige Sonderprüfungen geboten. Erhöhter An- und Abreiseverkehr wird an diesen Tagen daher zu erwarten sein. Unter den Betroffenen: Die Eisenstraße (B115) im Großraum Hieflau sowie die Gesäusestraße (B146), in diesem Bereich.

„Life-Ball“ macht die Wiener Ringstraße erneut zur Party-Zone

Last but not least feiert die 25. Auflage des Life-Balls in Wien Jubiläum. Wie zuvor wird das Wiener Rathaus inklusive Rathausplatz zur Bühne umfunktioniert. Von einer Ringsperre in die Nächste… kaum sind die Gleisbauarbeiten am Ring abgeschlossen, heißt es für Wiens Autofahrer: Stop. Zwischen Opern- und Schottengasse wird die Ringstraße für die Aufbauarbeiten zum Event – zw. 16 und 18 Uhr – gesperrt. Zwischen 18 und 21.30 Uhr gilt dann das Fahrverbot ab dem Schwarzenbergplatz. Von 21.30 bis inkl. 01.30 Uhr gibt’s wieder die Sperre wieder zw. Opern- u. Schottengasse. Die offizielle Umleitungsstrecke verläuft über die ehem. 2-er Linie. Auch öffentliche Verkehrsmittel sind von den Maßnahmen betroffen. Die Linien 1, 2, 71, bzw. D werden ab 16.00 Uhr kurz geführt oder umgeleitet. „Autofahrer sollten sich mit einer großräumigen Umfahrung anfreunden, entweder über den Gürtel oder entlang des Donaukanals. Wer in die Stadt möchte, sollte die U-Bahn benützen“, so die Verkehrsexperten des ARBÖ-Informationsdienst.

