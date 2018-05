Team Kärnten/Köfer: Vassilakous Citymaut-Plan würde auch Kärntner massiv treffen!

Klagenfurt (OTS) - Vor den abstrusen Plänen der Wiener Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) in Sachen Citymaut warnt Team Kärnten-Obmann LAbg. Gerhard Köfer: „Diese Grüne-Abzocke würde auch Kärntner massiv treffen, nämlich zum Beispiel wenn sie in Wien arbeiten bzw. zu beruflichen Zwecken in die Bundeshauptstadt fahren. Die Forderung Vassilakous entstammt der grünen Mottenkiste, ist Populismus in Reinkultur und ein Angriff auf alle Pendler.“ Köfer äußert zudem erhebliche Zweifel an der Umsetzbarkeit: „Geht es nach den Plänen Vassilakous droht ein bürokratisches Monster der Extraklasse, das nur den Sinn hat, die Autofahrer weiter zu diskriminieren und abzuzocken.“

Köfer fordert Vassilakou und den neuen Wiener Bürgermeister Ludwig auf, im Sinne der bereits jetzt so gescholtenen Pendler, auf diese entbehrlichen Ergüsse und Ideen tunlichst zu verzichten und die Citymaut-Pläne wieder zu verwerfen.

