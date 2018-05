Hietzing: Papiertheater zeigt Märchen „Rotkäppchen“

Wien (OTS/RK) - Eine spezielle Theater-Spielform aus früherer Zeit ruft Ulrich Chmel dem Publikum am Samstag, 2. Juni, im Festsaal des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2) in Erinnerung. In seinem schmucken „Papiertheater“ führt der Prinzipal persönlich das märchenhafte Stück „Rotkäppchen“ auf. Aus Papier gefertigte Bühnenfiguren, Requisiten und Kulissen erweckt Ulrich Chmel bei zwei Vorstellungen eindrucksvoll zum Leben. Ebenso überraschend ist der Ausgang der Geschichte. Im „Papiertheater“ überlebt der Wolf und verdient sich als Wachhund des Jägers sein Gnadenbrot.

Bei diesem Theater-Vergnügen im Kleinformat ist die Anzahl der Zuseherinnen und Zuseher beschränkt. Die Organisatoren ersuchen um verbindliche Anmeldungen per E-Mail und senden anschließend eine Bestätigung: bm1130 @ bezirksmuseum.at.

Pro Person ist ein „Regiebeitrag“ in der Höhe von 10 Euro zu entrichten. Die unterhaltsamen Vorstellungen auf der Miniatur-Bühne beginnen um 16.00 Uhr und um 18.00 Uhr. Nach den beiden Aufführungen des Märchens „Rotkäppchen“ darf das Publikum das „Papiertheater“ samt den kleinen papierenen Schauspielern und der einfachen Bühnen-Technik besichtigen. Dauer des Märchens: zirka 40 Minuten. Auskünfte über vielerlei Veranstaltungen im Museum: Telefon 877 76 88. Weitere Informationen im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ulrich Chmel’s Papiertheater:

www.papiertheater.at/pages/einmal_text.htm

Kultur-Veranstaltungen im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

