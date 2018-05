AVISO Fototermin: Sima/Fischer/Strebl: SMATRICS und Wien Energie eröffnen erste Ultra-Schnellladestation Österreichs

Wien (OTS) - Am Mittwoch wird am Verteilerkreis in Favoriten die erste Ultra-Schnellladestation Österreich von Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke, SMATRICS-Geschäftsführer Viktor Fischer und Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl eröffnet.

Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen!

Datum: 30.05.2018, 10:00 Uhr

Ort: Ludwig von Höhnel Gasse 2, 1100 Wien (vor Laaerbergbad)

Rückfragen & Kontakt:

Stefan Fischer

Mediensprecher

Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke

Stadträtin Mag. Ulli Sima

Tel. +43 (0)1 4000-81359

stefan.fischer.sf1 @ wien.gv.at



SMATRICS GmbH & Co. KG

Birgit Wildburger

Head of Marketing and PR

Europaplatz 2/ Stiege 4/ 3.OG, 1150 Wien

Tel.: +43 (0)1 5322400-55621

E-Mail: birgit.wildburger @ smatrics.com



Wien Energie GmbH

Boris Kaspar

Unternehmenssprecher

Telefon: +43 (0)1 4004-74201

E-Mail: boris.kaspar @ wienenergie.at