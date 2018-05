Einladung zur Sonderausstellung: „Our Place in Space: Astronomie und Kunst im Dialog“

Pressegespräch am Dienstag, 19. Juni 2018, um 10.30 Uhr in Saal 50

Wien (OTS) -

Univ.-Prof. Dr. Christian Köberl , Generaldirektor des NHM Wien



, Generaldirektor des NHM Wien Prof. Virgil Widrich, Universität für angewandte Kunst Wien



Universität für angewandte Kunst Wien Dr. Ulrike Kuchner, Kuratorin der Ausstellung



An der Schau teilnehmende Künstlerinnen & Künstler werden anwesend sein.

- Dr. Barbara Imhof, Waltraut Hoheneder, René Waclavicek, LIQUIFER Systems Group, präsentieren das Weltraum-Habitat vor dem Haus.



Was passiert mit unserem künstlerischen Schaffen und unserem Eigenbild, wenn wir realisieren, dass unsere Heimat im Universum, die Milchstraße, nur ein millionenfach kopierter Fleck von einer Trilliarde Flecken ist? Jede Woche entdecken wir neue Erden. Was aber macht unsere Erde einzigartig? Was macht andere Erden einzigartig? Wo platzieren wir uns im Sonnensystem, in der Milchstraße, im Universum und woher kommt der Drang zu forschen? Und wie wird das Erlebnis beim Betrachten, Erschaffen und Erforschen mitproduziert? Die Ausstellung „Our Place in Space“ versucht, sich diesen Fragen durch künstlerische Arbeiten anzunähern.



Ausgangspunkt der Sonderausstellung sind Bilder des Hubble Weltraumteleskops, das kürzlich sein 28-jähriges Bestehen feierte. Dazu wurde eine Wanderausstellung konzipiert, die erstmals im Februar 2017 in Venedig gezeigt wurde. Durch Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler des jeweiligen Landes wird der Wanderausstellung laufend ein neues Profil gegeben.



Die Ausstellung im Naturhistorischen Museum Wien, kuratiert von der Astronomin und Künstlerin Ulrike Kuchner, zeigt Teile dieser Wanderausstellung im Kontext von in Österreich arbeitenden Künstlerinnen und Künstlern. Das Besondere bei der Auswahl liegt darin, nicht nur die renommierten Künstler Steinbrenner/Dempf und Huber, Nives Widauer, Payer Gabriel, Markus Reisinger und Yunchul Kim einzuladen, sondern durch eine Ausschreibung an der Universität für angewandte Kunst, Werke fünf junger ambitionierter Künstler und Künstlerinnen aus der Klasse Art & Science unter der Leitung von Prof. Virgil Widrich auszuwählen. Margit Busch & Solmaz Farhang, Anna Lerchbaumer & Eleni Boutsika-Palles, Michael Bachhofer, Daniela Brill Estrada und Monica LoCascio beziehen sich auf wissenschaftliche Aufnahmen des Hubble Weltraumteleskops und eröffnen den Zusehern neue Räume und Zugänge.



Mit der erstmaligen Präsentation des sogenannten „S.H.E.E.“ Weltraum-Habitats in Österreich bietet die Ausstellung für die erste Woche einen weiteren Höhepunkt. Das Habitat ist ein sich selbstständig entfaltender Lebensraum für Personen auf dem Mond, Mars oder in Katastrophengebieten auf der Erde und wird vor dem NHM Wien am Maria-Theresien-Platz von 20. Bis 23. Juni 2018 zu besichtigen sein.



Wir laden Sie ein, sich auf eine Reise zu begeben, die Sie aus Wien hinaus in Richtung Weltraum führt und am Rande des beobachtbaren Universums endet. Mit der Ausstellung sollen Menschen aller Altersgruppen dazu animiert werden, in den interdisziplinären Diskurs der beiden Welten Astronomie und Kunst einzusteigen.

