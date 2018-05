Berater von UNIQA Österreich holen Gold beim FMVÖ-Recommander-Award 2018

Kunden schätzen die Beratung durch UNIQA Österreich Mitarbeiter am meisten

„Der Preis für die beste Kundenberatung bestätigt, dass unsere Berater alles richtig machen und die Beratung von hoher Qualität ist“, sagt Peter Humer, Vorstand UNIQA Österreich

Vertriebsmitarbeiter von UNIQA Österreich beraten am besten. Das bestätigt jetzt der erste Platz im FMVÖ-Recommander-Award, der an UNIQA Österreich für die beste Beratung geht. Peter Humer, Vorstand UNIQA Österreich: „Ich möchte mich vor allem bei meiner Vertriebsmannschaft bedanken. Der Preis belegt, dass Beratung eines unserer wichtigsten Assets auch die beste Qualität bietet und unsere Kunden das anerkennen.“ Für die Verifizierung des Gewinners werden vom Marktforschungsinstitut Telemark Marketing insgesamt 8.000 Interviews mit Kunden von Banken und Versicherungen geführt, die in den vergangenen zwölf Monaten zumindest einmal beraten wurden. Von insgesamt 63 teilnehmenden Instituten qualifizierten sich 27 für das FMVÖ-Recommander-Gütesiegel, das für „exzellente“, „hervorragende“ oder „sehr gute“ Kundenorientierung steht.

