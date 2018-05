Volksbanken: Rekordergebnis mit fairem Credit

Kreditvolumen stieg 2017 um 20,9% - Bestes Ergebnis seit Beginn der Kooperation

Wien (OTS) - Die österreichischen Volksbanken konnten 2017 neue TeamBank-Kredite mit einem Volumen von EUR 204,1 Mio. vergeben – ein Wachstum von 20,9%. Damit blicken die Volksbanken und die TeamBank auf das erfolgreichste gemeinsame Jahresergebnis seit Beginn der Kooperation im Jahr 2008 zurück.

Der faire Credit: Individuell und transparent

Konkret handelt es sich um das TeamBank-Produkt der faire Credit, der sich aufgrund seiner klaren und übersichtlichen Vertragsbedingungen von anderen Konsumkrediten abhebt. Der faire Credit kann bis zu einem Betrag von EUR 75.000 und einer Laufzeit von bis zu 84 Monaten aufgenommen werden, ist individuell gestaltbar und in der Darstellung der Gesamtkosten für den Kunden vollkommen transparent.

"Uns ist wichtig, unsere Kunden vor einer möglichen Überschuldung zu bewahren. Daher legen wir großen Wert auf eine umfassende Beratung, die auch eine objektive Bewertung des finanziellen Spielraums der Kunden umfasst. Dabei unterstützt uns ein intelligentes Scoring-Verfahren, in das die langjährige Erfahrung der TeamBank in Form eines mathematisch-statistischen Modells einfließt. So stellen wir sicher, dass nur Kredite vergeben werden, die sich die Kunden auch leisten können", sagt DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG.

Nachhaltigkeit als Grundsatz

Die Option des Credit-Schutzes verleiht dem fairen Credit zusätzliche Sicherheit. Sie schützt den Kreditnehmer bei finanziellen Engpässen durch Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder ähnliches. „Nachhaltigkeit und Fairness bestimmen unser Handeln in allen Bereichen", sagt Alexander Boldyreff, Vorstandsvorsitzender der TeamBank AG.

Erfolgreiches Shop-in-Shop-Modell

Der faire Credit der TeamBank wird über die österreichischen Volksbanken in ganz Österreich vertrieben. "So kombinieren wir dieses renommierte Produkt mit der hohen Beratungsqualität der Volksbanken. Es freut mich, dass dieses Angebot von unseren Kunden offensichtlich gut angenommen wird", erklärt Volksbank-Chef Fleischmann. Und auch für Boldyreff liegen die Vorteile der Zusammenarbeit auf der Hand: "Ohne das regionale Know-how und die Beratungskompetenz der Volksbanken wäre dieser starke aber verantwortungsbewusste Geschäftszuwachs nicht in dieser Form möglich gewesen."

Rückfragen & Kontakt:

VOLKSBANK WIEN AG

Dir. Wolfgang Layr

PR & Kommunikation

Kolingasse 14-16

1090 Wien

Tel.: +43 (0)1 40137-3550

E-Mail: wolfgang.layr @ volksbankwien.at