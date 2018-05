Auf geht’s ins SpeziLand

Alles nur Spaß – bis einer winnt!

Spezi bringt Geschmack, Spaß und Erfrischung ins Leben unserer Konsumenten – genauso wie das Spielen von unterhaltsamen Computergames. Wir freuen uns, dass wir unseren Spezi-Fans jetzt auch dieses Abenteuer bieten können – auf geht’s ins SpeziLand. Gerhard Schilling

Das Einsammeln der Orangen und Zitronen im SpeziLand hat natürlich das Ziel, endlich wieder Saft ins Cola zu bringen. Genauso wie wir das auch bei der Kreation unserer zeitgemäßen und natürlichen Rezeptur für Spezi® Orange und Spezi® Zitrone gemacht haben – sie enthält unter dem Motto „viel Geschmack, echter Saft, weniger Zucker“ neben 30% weniger Zucker ausschließlich echten Orangen- und Zitronenfruchtsaft Claus Hofmann-Credner

Wien (OTS) - Seit Anfang des Jahres ist Spezi® Orange und Spezi® Zitrone im österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich und erfreuen sich größter Beliebtheit. Jetzt überrascht Spezi Cola-Mix seine Fans mit einem spannenden Onlinegame – das SpeziLand wartet auf neugierige Gamer! Geschäftsführer Gerhard Schilling erklärt die Hintergründe zur interaktiven Online-Unterhaltung: „ Spezi bringt Geschmack, Spaß und Erfrischung ins Leben unserer Konsumenten – genauso wie das Spielen von unterhaltsamen Computergames. Wir freuen uns, dass wir unseren Spezi-Fans jetzt auch dieses Abenteuer bieten können – auf geht’s ins SpeziLand. “

Und so funktioniert’s

Das SpeziLand findet man online unter www.spezi.at. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Orangen und Zitronen zu sammeln und dabei Hindernisse zu überwinden und Gräben zu überspringen. Mit zunehmendem Level werden die Aufgaben anspruchsvoller und die trickreiche Geschicklichkeit der Spieler ist gefragt. „ Das Einsammeln der Orangen und Zitronen im SpeziLand hat natürlich das Ziel, endlich wieder Saft ins Cola zu bringen. Genauso wie wir das auch bei der Kreation unserer zeitgemäßen und natürlichen Rezeptur für Spezi® Orange und Spezi® Zitrone gemacht haben – sie enthält unter dem Motto „viel Geschmack, echter Saft, weniger Zucker“ neben 30% weniger Zucker ausschließlich echten Orangen- und Zitronenfruchtsaft “, erläutert Marketingleiter Claus Hofmann-Credner den Start des SpeziLand-Onlinegames. Alle registrierten Spieler können ihre Ergebnisse auch online miteinander vergleichen. Die Top-Scores werden angezeigt, sodass jeder Spieler seinen eigenen Punktestand immer mit den aktuell besten messen kann. „Als zusätzliche Motivation verlosen wir monatlich unter den besten 10 Spielern je einen Vorrat Spezi® Orange und Spezi® Zitrone“, so Hofmann-Credner. Beworben wird das neue SpeziLand auf reichweitenstarken Websites sowie auf Social Media Plattformen.

Über Spezi®, die österreichische Cola-Mix Marke

Almdudler hält jetzt die exklusiven Markenrechte an Spezi® in Österreich und bringt seit Jahresanfang endlich wieder Saft ins Cola. Der natürliche Spezi Cola-Mix ist deutlich zuckerreduziert und hat dadurch 30 % weniger Kalorien als herkömmliche Limonaden. Außerdem sind Spezi® Orange und Spezi® Zitrone vegan zertifiziert. Gerhard Schilling: „Wir ermöglichen unseren Kunden durch die Produkteinführung die erfrischende Vielseitigkeit im Limonadenregal.“ Spezi® Orange und Spezi® Zitrone sind seit Jänner im Lebensmittelhandel, im C&C und bei Tankstellen österreichweit in der 1,5 Liter PET Flasche und in der praktischen 0,5 Liter PET Flasche für unterwegs erhältlich. Die Sorte Orange ist zusätzlich auch als handliche 0,33L Dose verfügbar.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle:

Lena Ilchmann | Gehrer Plötzeneder DDWS Corporate Advisors GmbH

ilchmann @ gp-ddws.com

0699 10 400 838