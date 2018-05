Laimer: Sozialversicherung ist „Lebensader des Sozialstaates“

Selbstverwaltung heißt Selbstbestimmung der Versicherten

Wien (OTS/SK) - „Die Selbstverwaltung wurde nach dem Selbstbestimmungsprinzip der Versicherten gegründet und sozialpartnerschaftlich deklariert. Der Weg der Selbstverwaltung wurde dabei ganz bewusst gewählt, um den Versicherten ihr Selbstbestimmungsrecht – unabhängig von welcher Regierung auch immer – zu erhalten. 4,3 Millionen ArbeitnehmerInnen stehen 500 000 ArbeitgeberInnen gegenüber. Schwarz-Blau spricht von einer Parität zugunsten der 12 Prozent Wirtschaftstreibenden gegenüber den 88 Prozent ArbeitnehmerInnen – und hat in der Manier der ‚Konzernhörigkeit‘ gehandelt. Die Interessen werden somit von der Regierung ‚verschoben‘ – weg vom Versicherten und seiner persönlichen sozialen Sicherheit, hin zu den Interessen der steuerschonenden Konzerne und Großsponsoren für die türkise Liste“, kritisierte SPÖ-Abgeordneter Robert Laimer am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Verlierer dieser Konstruktion sind die Versicherten, sowie Klein- und Mittelbetriebe, so Laimer. ****

Hingegen erfahren Steuerdumping, ja sogar Sozialbetrug von dieser Regierung einen „Bagatellisierungsbonus“ bei Unterbezahlung bzw. verspäteter Anmeldung von ArbeitnehmerInnen zur Sozialversicherung. Bisher war es selbstverständlich, dass es zu Individualstrafen gekommen ist, wenn sich ein Unternehmen nicht korrekt verhielt. Nunmehr ist es ein Kavaliersdelikt, ja fast eine Aufforderung zum „tricksen“, und gesetzlich legitimiert von schwarz-blauer Mehrheit. „Großbetriebe die nicht korrekt handeln, werden mit einer Bagatellstrafe von nicht einmal 1.000 Euro belohnt, auch wenn sie hunderte ArbeitnehmerInnen nicht korrekt verrechnen würden, das macht eigentlich fassungslos“, so Laimer.

Die von Schwarz-Blau angedachte Auflösung der Beitragsprüfung (Unternehmen werden von den Krankenkassen geprüft, ob die Kollektivverträge eingehalten werden bzw. Beiträge korrekt abgeführt werden), sei der erste Schritt der Regierung, direkt in das System einzugreifen. Handelt es sich doch dabei um einen Vertrauensgrundsatz vom Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer, dass die von Lohn und Gehalt einbezogenen Sozialversicherungsbeiträge korrekt und pünktlich abgeführt werden.

Die versicherten ArbeitnehmerInnen können lediglich an ihren Lohn-und Gehaltszettel ablesen, wieviel von ihrem Bruttolohn einbehalten wird, so Laimer. Kurz und Strache wollen das System ändern und die Prüfung über das Finanzamt strukturieren, wobei allerdings das Finanzamt eine völlig andere Prüfungsmentalität der Steuerprüfung aufweist und die Sozialversicherung einer Beitragsprüfung unterliegt.

Wie wenig ernst diese Regierung den Kampf gegen Lohndumping aus den östlichen Nachbarländern nimmt, hat sich erst kürzlich im Parlament gezeigt, als mit schwarz-blauer Mehrheit ein SPÖ Antrag auf Einrichtung einer europäischen Arbeitsbehörde, übrigens auf Empfehlung der europäischen Kommission einzurichten, eiskalt abgelehnt und von der Tagesordnung genommen wurde. „Wie erklärt die FPÖ das ihren WählerInnen? – Oder waren es nur ‚Schalmeientöne‘ im Wahlkampf, um Stimmen zu holen und im Parlament nicht mal darüber diskutieren zu wollen“, fragt Laimer.

Österreich sollte seine Aufgabe in der EU-Präsidentschaft auch dafür nutzen, dass wir einen hochentwickelten Sozialstaat haben, der „Arbeitskämpfe“ nicht auf die Straße verlagert, sondern vielmehr in Verhandlungen um Interessenausgleich zwischen Arbeit und Kapital bemüht ist. Die Sozialpartnerschaft hat Österreich in der 2. Republik groß gemacht. Aber das steht nicht mehr im Fokus des politischen Interesses dieser Regierung, vielmehr die Großspender der Liste Kurz aus dem Wahlkampf. So kompensiert z.B. der KTM-Chef seine großzügige Spende von knapp 450.000 Euro an Kurz in knapp 9 Monaten, wenn die geplante Zerschlagung der AUVA Wirklichkeit wird. Denn dann könne er diese Beiträge seines Unternehmens auf Kosten der ArbeitnehmerInnen und ihrem „Berufsrisiko“ zu verunfallen, sparen, kritisierte Laimer abschließend. (Schluss) mr/sl/mp

