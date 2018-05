Margareten: „Tribute to... Bob Dylan“-Abend am 30.5.

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr würdigen Fachleute, Musiker und Anhänger den amerikanischen Tonkünstler und Nobelpreisträger Bob Dylan in einer Abend-Veranstaltung mit dem Titel „Tribute to... Bob Dylan“. Schauplatz der Hommage ist das ehemalige Nachtlokal „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117). Für den Abend am Mittwoch, 30. Mai, ab 19.30 Uhr, konnte der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ ein buntes Programm auf die Beine stellen: „Gespräch, Lesung, Videos und Live-Musik“. Einlass in das Etablissement: 19.00 Uhr. Das Publikum wird um Spenden gebeten. Auskunft: Telefon 332 26 94.

Der Grazer Musikus Christian Masser ist bekannt als Spezialist für Mississippi-Blues und Country-Stücke. Da dieser Sänger und Gitarrist auch ein Dylan-Fan ist, spielt er in der „Arena Bar“ mitreißende „Cover-Versionen“ legendärer Lieder des US-Stars. Als „Talk-Gast“ nimmt der Kulturhistoriker Wolfgang Kos an der Zusammenkunft teil. Der Journalist, Musik-Fachmann und frühere Direktor des „Wien Museums“ ist der Verfasser der Publikation „99 Songs“ und hat darin auch Dylan gebührlich berücksichtigt. Außerdem kündigt das „Aktionsradius Wien“-Team die Mitwirkung von „Überraschungsgästen“ an. Konzept und Moderation: Robert Fischer. Mehr Infos per E-Mail:

office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Musiker Christian Masser:

www.facebook.com/christian.masser.3

Musiker Christian Masser (Rockarchiv):

www.rockarchiv.steiermark.at/cms/beitrag/11142291/29293179/ Kulturhistoriker Wolfgang Kos (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Wolfgang_Kos

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Etablissement „Arena Bar“:

www.arenabarvariete.at

Kultur-Angebote im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

