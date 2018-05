Vorreiter in Distribution

Ingram Micro zum Distributor of the year 2017 ausgezeichnet

Der Distributor of the Year Award ist eine Bestätigung der ausgezeichneten Zusammenarbeit und langjährigen Partnerschaft von Ingram Micro und Cisco. Gemeinsam arbeiten wir daran, den Cisco Channel Partnern erstklassige Technologien und Services anzubieten Thomas Hofbauer, Senior Manager Value bei Ingram Micro

Wir forcieren eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Herstellerpartnern, wie Cisco, und werden diese auch noch weiter ausbauen. Denn nur gemeinsam, kann man erfolgreich sein. Wir helfen unseren Fachhandelspartnern zu wachsen und ihr gesamtes Portfolio an Geschäftschancen zu nutzen. Dieser Award zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind Florian Wallner, Ingram Micro Executive Director & Chief Executive Austria & Switzerland

Wien (OTS) - Im Rahmen des Cisco Austria Partner Summit, der am 17.05.2018 in der Tabakfabrik in Linz stattfand, wurde der ITK Distributor Ingram Micro zum wiederholten Male mit dem "Partner of the Year"-Award im Bereich Distribution geehrt.

Hohe Kundenzufriedenheit und exzellente technische Expertise: Das zeichnet Ingram Micro aus. Auch dieses Jahr wurde die harte Arbeit und der Ehrgeiz des Ingram Micro Teams mit dem CISCO Distributor of the Year für das Geschäftsjahr 2017 belohnt. Cisco Systems zeichnet mit den „Partner of the Year“-Awards seit mittlerweile über zehn Jahren die erfolgreichsten österreichischen Partner für herausragende Leistungen aus. Ingram Micro ist es bereits in vier der vergangenen fünf Jahre gelungen diese Auszeichnung zu erhalten. Prämiert wurde in Linz nun der umsatzstärkste Distributor in der Periode August 2016 bis Juli 2017. Ingram Micro gilt hier als klarer Vorreiter in diesem Bereich.

„Der Distributor of the Year Award ist eine Bestätigung der ausgezeichneten Zusammenarbeit und langjährigen Partnerschaft von Ingram Micro und Cisco. Gemeinsam arbeiten wir daran, den Cisco Channel Partnern erstklassige Technologien und Services anzubieten“ , freut sich Thomas Hofbauer, Senior Manager Value bei Ingram Micro, über die Auszeichnung. Und weiter: „Wir arbeiten stetig daran den Service für unsere Kunden so effizient wie möglich zu halten. Denn auch die Distribution ist Teil der digitalen Transformation. Man muss als Distributor flexibel und zeitnah handeln, um so den Kunden die bestmögliche Beratung und Logistik zu bieten.“

Gemeinsam zum Erfolg

Bereits seit vielen Jahren verbindet Ingram Micro mit Cisco Systems eine bewährte und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Damit wird den Channel-Partnern nicht nur kompetente Unterstützung geboten, der Fokus liegt dabei auch auf der Realisierung ganzheitlicher Lösungen und den daraus resultierenden Erfolg der Vertriebspartner weiter anzukurbeln. „Wir forcieren eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Herstellerpartnern, wie Cisco, und werden diese auch noch weiter ausbauen. Denn nur gemeinsam, kann man erfolgreich sein. Wir helfen unseren Fachhandelspartnern zu wachsen und ihr gesamtes Portfolio an Geschäftschancen zu nutzen. Dieser Award zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind“ , ist Florian Wallner, Ingram Micro Executive Director & Chief Executive Austria & Switzerland, überzeugt.





Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl GmbH, Mag.(FH) Melanie Wallner

Externe Medienbetreuung Ingram Micro Österreich

Badstraße 14a, 2340 Mödling, Tel.: +43 (0) 2236-2342412, wallner @ putzstingl.at