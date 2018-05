ÖAMTC: Verkehrsreiche Tage stehen bevor

Verlängertes Wochenende und Ferienende in Bayern und Baden Württemberg

Wien (OTS) - Mit viel Verkehr, abschnittsweise Staus und Wartezeiten an den Grenzen müssen Autofahrer laut ÖAMTC zeitweise von Mittwochnachmittag bis Sonntagabend rechnen.

Verlängertes Wochenende

Den Feiertag am Donnerstag, Fronleichnam, werden viele für ein verlängertes Wochenende nutzen. Der ÖAMTC erwartet daher am Mittwochnachmittag, speziell auf den Ausfallstraßen aus den großen Städten, sehr starken Verkehr und Staus. Wer am Mittwoch staufrei aus der Stadt kommen will, fährt daher besser schon am früheren Nachmittag oder erst am Abend los, so der Tipp der ÖAMTC-Verkehrsexperten.

Ferienende in Bayern und Baden Württemberg

An diesem Wochenende enden die zweiwöchigen Pfingstferien in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden Württemberg. Speziell am Samstag, teils aber auch noch am Sonntag, wird daher der Rückreiseverkehr von der Adria durch Österreich in Richtung Deutschland stark sein, prognostiziert der ÖAMTC. Hauptbetroffen werden die Verbindungen über die Brenner Autobahn (A13) und die Fernpassroute (B179), den Karawanken Tunnel (A11) und die Tauern Autobahn (A10) sowie Spielfeld und die Pyhrn Autobahn (A9) sein.

Grenzwartezeiten

Durch die Rückreise Richtung Deutschland, aber auch durch Kurzurlauber und Ausflügler am verlängerten Wochenende, erwartet der ÖAMTC vor allem am Samstag und Sonntag teils längere Aufenthalte an einigen Autobahn-Grenzübergängen. So bei der Einreise aus Slowenien vor dem Karawanken Tunnel und bei Spielfeld, aus Ungarn bei Nickelsdorf sowie bei der Ausreise in Richtung Deutschland am Walserberg, bei Kufstein und bei Suben.

Zwei Großveranstaltungen in der Steiermark

Von Donnerstag bis Sonntag wird im Ausseerland das Narzissenfest gefeiert, während beim Erzbergrodeo die weltbesten Endurofahrer spektakuläre Shows liefern. Zu beiden Veranstaltungen werden Tausende Gäste erwartet. Besonders am Sonntag wird der Andrang groß sein. Der ÖAMTC rät Besuchern der Veranstaltungen daher zu einer möglichst frühen Anreise. Besonders stark belastet wird das Ennstal (B320) sein. Speziell im Bereich von Pruggern, wo die Straße aktuell saniert wird, werden Staus nicht ausbleiben. Mit Verzögerungen rechnet der Club auch auf der Salzkammergut Straße (B145) zwischen Pötschenpass und Pichl-Kainisch sowie auf der Eisen Straße (B115) auf Höhe Eisenerz.

