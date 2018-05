"Von Bären, Wölfen und Kamelen - Tierische Erlebnisse in Niederösterreich"

St. Pölten (OTS) - Vom Kameltheater zum Bärenwald, vom Wolfszentrum bis zur Zuchtstation für Greifvögel: Abseits der heimischen Wildtiere leben in niederösterreichischen Tierparken, Schutzzentren und Forschungsstationen auch zahlreiche Tiere, die für unsere Breiten eher ungewöhnlich sind.

Eine TV-Dokumentation aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Barbara Baldauf, Kamera: Helmut Muttenthaler) stellt sie vor und zeigt tierische Erlebnisse und menschliche Begegnungen der besonderen Art:

*Das Kameltheater in Kernhof im Mostviertel wurde vom Reiseunternehmer Herbert Eder gegründet. Seine Begeisterung für weit entfernte Länder zeigt sich auch in seinem privaten Tierpark: Die Besucher können hier weiße Tiger, Nebelparder, Schneeleoparden und andere in europäischen Zoos äußerst seltene Tier beobachten. Begonnen hat alles aber mit Herbert Eders Kamelen, die mit ihm und für das Publikum gerne und äußerst talentiert „richtiges“ Theater spielen. Für Schlagzeilen sorgt immer wieder auch ebenfalls außergewöhnlicher Tierbabys – so bekommen die weißen Tiger in Kernhof regelmäßig Nachwuchs.

*Ebenfalls im Mostviertel befindet sich der Tierpark Stadt Haag. Hier warten 70 verschiedene Arten und 700 Tiere auf die Besucher, vor allem Kindern soll der natürliche Zugang zur Fauna erleichtert werden.

Gegründet wurde die Einrichtung bereits im Jahr 1970 im Park von Schloss Salaberg, der bis dahin nicht der Öffentlichkeit zugänglich war. Geführt wird der Tierpark von der Haag Tourismus GmbH, die auch viele Angebote zur „Umwelt-Bildung“ der jährlich rund 200.000 Besucher macht. Der Vogelstimmenweg und ein Dohlen-Schutzprogramm sind Teil dieses Anliegens.

*Im Waldviertel liegt der Bärenwald Arbesbach. In diesem Tierschutzprojekt des Vereins „Vier Pfoten“ finden Bären aus Zoos, Zirkussen und Privathaltung ein artgerechtes Zuhause. Sieben Bären leben auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern und können von den Besuchern in der urtümlichen Waldviertler Landschaft beobachtet werden.

Zu den Publikumsattraktionen zählt ein Trekking-Weg, der so genannte Bärentrail, der zu versteckten Mooren, urwaldähnlichen Waldstücken und mäandernden Bächen führt.

*Eine artgerechte Tierhaltung und die Zucht von Greifvögeln sind die Ziele der Falknerei und des Greifvogelzentrums auf Schloss Waldreichs im Waldviertel. Bartkauz, Blaubussard, Kaiseradler, Schleiereule, sibirischer Uhu oder Riesenseeadler sind nur einige der Tiere, die hier gehalten und trainiert werden.

Im Rahmen von Freiflug-Vorführungen erleben Besucher der nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes gestalteten Anlage das enge Vertrauensverhältnis zwischen Falkner und Vogel.

*Wie ein Wolf denkt, versucht man im Wolf Science Center in Ernstbrunn im Weinviertel zu verstehen. Im örtlichen Wildpark gelegen, werden in dieser wissenschaftlichen Einrichtung Gemeinsamkeiten von Wolf, Hund und Mensch erkundet.

Wölfe wie Hunde werden dabei von Hand aufgezogen und nehmen regelmäßig an Kooperations- und Kognitionsaufgaben – etwa an Touchscreens – teil. Dabei werden Fragen beantwortet wie: Sind Wölfe die besseren Imitatoren? Oder: Nutzen Weibchen ihren Reproduktionsstatus, um Zugang zu Ressourcen zu haben – Stichwort:

„Nahrung für Sex“?

Im Rahmen eines geführten Rudelbesuchs können sich Besucher gemeinsam mit einem Wolfstrainer direkt im Wolfsgehege aufhalten und die Tiere hautnah erleben.

