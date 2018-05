Online-Mediation zwischen Stromanbietern und Kunden mit Video-Ident und elektronischer Signatur

Senigallia, Italien (ots/PRNewswire) - In Italien können Kunden und Anbieter von Energieversorgern jetzt Streitfälle rasch und effizient online beilegen. Seit ein paar Monaten steht für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten eine Schlichtungsstelle (Servizio Conciliazione) über das Internet zur Verfügung. So sparen beide Seiten Zeit und Geld, da sie nicht zu einer Verhandlung bei einem Schlichter anreisen müssen.

Dieses Leuchtturmprojekt der digitalen Transformation im öffentlichen Dienst wurde von der italienischen Bundesbehörde für Elektrizität, Gas und Wasser (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA) initiiert. Der Service wird durch die Firma Acquirente Unico SpA angeboten.In einer Online-Konferenz versuchen Kunde, Lieferant und Schlichter eine außergerichtliche Streitbeilegung zu erzielen. Acquirente Unico nutzt dafür eine bislang einzigartige Kombination zur Identifikation beteiligter Personen und dem elektronischen Signieren von Dokumenten.

Die typischen Elemente einer Verhandlung beim Schlichter vor Ort überträgt Acquirente Unico mit Hilfe von "Namirial LiveID & eSignAnyWhere" in eine Online-Konferenz. Sowohl der Kunde wie auch der Mitarbeiter des Stromversorgers werden zunächst von speziell geschulten Mitarbeitern identifiziert. Anschließend werden die Standpunkte ausgetauscht und ein erfahrener Schlichter verhandelt mit Kunde und Anbieter individuelle Lösungen zur Beilegung des Disputs. Die Eckpunkte der verhandelten Lösung werden dokumentiert und elektronisch von beiden Seiten in einer juristisch verbindlichen gegenseitigen Vereinbarung unterzeichnet.

Für Verbraucher, die den Online-Schlichtungsservice benutzen, ist dieses Verfahren so einfach wie ein Video-Chat mit Freunden oder der Familie. Der Service erfordert nur eine Internetverbindung und Zugang zu einem Mikrofon auf dem Gerät des Verbrauchers (Smartphone, Tablet oder Desktop PC), die Nutzung einer Kamera ist optional, wird jedoch empfohlen.Bei der Gestaltung des Verfahrens wurde sowohl auf eine hohe Beweiskraft der Dokumentation der Verhandlung wie auch auf die Nichtabstreitbarkeit unterschriebener Einigungen geachtet. Die Kunden des Energieversorgers werden über Einmalpasswörter authentifiziert und Dokumente werden mit qualifizierten elektronischen Signaturen unterzeichnet. Die Basis für dieses Signaturverfahren liefern Kurzzeit-Zertifikate, die vom akkreditieren Vertrauensdienst von Namirial ausgestellt werden. Seit der Einführung der Online-Mediation sind italienische Gerichte wesentlich entlastet worden, da jetzt weitaus mehr Dispute außergerichtlich beigelegt werden.Die Videolegitimation mit dem "LiveID"-Verfahren von Namirial deckt alle Anforderungen an die Identifikation von Kunden ab, wie sie zur Prävention vor Geldwäsche in Italiens nationalen Gesetzen oder auf europäischer Ebene in Richtlinien niedergelegt sind (z. B. Richtlinie 2015/849 zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Anti Money Laundering Directive (AMLD)). Diese Anforderungen sind im Finanz- und Telekommunikationsbereich auch als Regeln zu "Know Your Customer" (KYC) bekannt. Durch das Verfahren von Namirial werden Dokumente konform zur EU-Verordnung 2014/910 (eIDAS) signiert. Beide Plattformen sind als Software-as-a-Service erhältlich und werden in einer Private Cloud oder on-premise bereitgestellt. Das Mediations-Verfahren wird in einem kurzen Video in Englisch erklärt hier klicken (https://goo.gl/fRJ3Ar).

Über Acquirente Unico S.p.A.

Acquirente Unico S.p.A. liefert Elektrizität an Haushalte und kleine Unternehmen. Das Unternehmen kauft Elektrizität auf der Basis von Bedarfsprognosen und verkauft sie an Verteiler oder Wiederverkäufer zur Belieferung von Kleinabnehmern. Es betreibt auch die Beratungsstelle für Energieverbraucher und hält öffentliche Bieterverfahren ab, um Anbieter der letzten Instanz als Endverbraucher des Erdgasmarkts auszuwählen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und sitzt in Rom. Acquirente Unico S.p.A. wird als Tochterunternehmen von Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. betrieben http://www.acquirenteunico.it

Über Namirial

Namirial ist einer der weltweit führenden Anbieter für das digitale Management von Transaktionen. Im Portfolio befinden sich unter anderem Lösungen zur Identifizierung und von Benutzern, Authentifizierung über Multi-Faktor-Verfahren, Bereitstellung digitaler Zertifikate, elektronische Signaturen, elektronische Rechnungsstellung und digitale Archivierung. Namirial bietet als Vertrauensdienstleister auch Verfahren zur Erstellung qualifizierter elektronischer Signaturen und Siegel gemäß EU-Verordnung eIDAS an.

Die Namirial-Gruppe beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter und verarbeitet täglich Millionen von papierlosen Transaktionen. Namirial unterhält Tochtergesellschaften in Brasilien, Deutschland, Österreich und Rumänien und ist im Heimatland Italien an zahlreichen Standorten präsent.

