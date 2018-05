EANS-News: C-QUADRAT Investment AG übernimmt Mehrheit an französischem Investment Manager

C-Quadrat setzt Internationalisierungskurs fort und expandiert nach Frankreich

51% der französischen Advenis Investment Managers künftig bei C-Quadrat

Wien/Paris - Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) setzt ihren Internationalisierungskurs fort und expandiert nach Frankreich. Das Unternehmen übernimmt 51 Prozent der Anteile an Advenis Investment Managers, mit Sitz in Paris. 49 Prozent verbleiben bei den bestehenden Aktionären, Advenis S.A.

"Mit dieser Akquisition wollen wir das kontinuierliche Wachstum des C-Quadrat Kerngeschäfts vorantreiben und gleichzeitig regional diversifizieren. Wir freuen uns, in Advenis einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der den französischen Markt kennt und über einen ausgezeichneten Track-Record verfügt", sagt C-Quadrat Vorstand Carlos Mendez de Vigo.

Der französische Markt ist, mit einem Volumen von etwa 3,5 Billionen Euro, der drittgrößte Europas. C-Quadrat möchte zusätzlich zu den Produkten von Advenis auch eigene Fonds in Frankreich vertreiben. Umgekehrt sollen die europäischen Equity Produkte von Advenis in den etablierten C-Quadrat Märkten angeboten werden.

Mit der Expansion nach Paris ist C-Quadrat, neben London und Frankfurt, in den bedeutendsten europäischen Finanzmetropolen vertreten. "Dieser Schritt führt uns unserem Ziel, einer der führenden europäischen Asset Manager zu werden, wieder ein Stück näher", so Mendez de Vigo.

Über Advenis Investment Managers

Advenis Investment Managers wurde 1997 als Tochtergesellschaft der Advenis Group in Paris gegründet. Das Unternehmen konzipiert und verwaltet innovative Investmentfonds und Immobilienfonds für institutionelle Investoren und private Anleger. Privatkunden wird darüber hinaus ein individuelles Portfoliomanagement angeboten. Mit mehr als 30 Mitarbeitern, darunter 16 Portfoliomanagern mit durchschnittlich 12 Jahren Erfahrung, greift Advenis Investment Managers auf fundiertes Know-how zurück.

Über C-Quadrat

Die C-Quadrat Investment Group setzt sich aus mehreren unabhängigen Asset Management Unternehmen zusammen, die sowohl auf quantitative als auch auf diskretionäre Absolute und Total Return Strategien spezialisiert sind. Ziel aller Aktivitäten ist kontinuierliches, flexibles und nachhaltiges Wachstum für institutionelle Investoren und Privatanleger. Gegründet 1991 in Wien, ist die C-Quadrat Investment Group heute mit Büros in Wien, London, Frankfurt, Paris, Genf, Zürich, Madrid und Jerewan vertreten und in mehr als 20 Ländern Europas und Asiens aktiv.

