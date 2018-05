Pressegespräch BM Schramböck und BM Hofer: "Präsentation Digitalisierungsagentur"

Wien (OTS) - Digitalisierung berührt Wirtschaft und Gesellschaft in vielfacher Weise. Mit der Einrichtung einer Digitalisierungsagentur (DIA) durch die Bundesregierung entsteht eine zentrale Stelle für wichtige Bereiche der Digitalisierungspolitik. Die DIA setzt konkrete Maßnahmen in den Bereichen Wirtschaft – Gesellschaft – Verwaltung und fungiert als Plattform zur Koordination unterschiedlicher Akteure in der Digitalisierungsarena.

Wir möchten Ihnen die Digitalisierungsagentur vorstellen und laden Sie daher sehr herzlich zu einem Pressegespräch ein.

„PRESSEGESPRÄCH PRÄSENTATION DIGITALISIERUNGSAGENTUR“

Datum: Mittwoch, 30. Mai 2018

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: DO & CO Stephansplatz (Wintergarten | 8. Stock Haas-Haus)

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Margarete Schramböck

BM für Wirtschaftsstandort und Digitalisierung

Ing. Norbert Hofer

BM für Verkehr, Innovation und Technologie

