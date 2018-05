1968/1978

Vom Prager Frühling bis zum „Nein“ gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf

Wien (OTS) - Die Österreichische Mediathek des Technischen Museums Wien präsentiert Medienquellen zu den historischen Ereignissen der Jahre 1968 und 1978 in Form einer neuen Onlineausstellung.

Im Rahmen eines inhaltlichen Schwerpunkts zum Gedenkjahr 2018 wurden Archivaufnahmen aus den Beständen der Mediathek aufgearbeitet und stehen ab sofort online zum Nachhören und -schauen zur Verfügung.



Proteste und Aufbruch



Das Jahr 1968 war international geprägt von einer Reihe von gesellschaftspolitischen Protest- und Erneuerungsbewegungen.Während die Ereignisse in Österreich selbst von eher niedriger Intensität waren und sich der Wunsch nach gesellschaftlicher Veränderung vor allem an den Universitäten und in Form von künstlerischen Interventionen äußerte, führte die militärische Niederschlagung des „Prager Frühlings“ in der ČSSR zu großer Solidarität bei der temporären Aufnahme von tschechoslowakischen Flüchtlingen.

Widerstand gegen die Atomenergie

Einige Jahre später vollzog die österreichische Bevölkerung mit der knappen Ablehnung der Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf 1978 eine umweltpolitische Richtungsänderung. Die vorangegangenen Proteste gegen das wirtschaftliche Großprojekt und die daraus resultierende erste bundesweite Volksabstimmung waren eine demokratiepolitische Zäsur für die österreichische Zivilgesellschaft und führten zu neuen Formen der Bürger/innenbeteiligung bei politischen Entscheidungsfindungen.



Mediale Zeugnisse der Vergangenheit



Die Österreichische Mediathek bewahrt das audiovisuelle Erbe Österreichs. Über 2 Millionen Ton- und Videoaufnahmen zur österreichischen Geschichte werden gesichert, katalogisiert, digitalisiert und langzeitarchiviert und für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht.

Online-Ausstellung der Österreichischen Mediathek www.mediathek.at/gedenkjahr-2018/1968

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Mediathek

Mag. Johannes Kapeller

Tel.: ++43 1 597 36 69-38

johannes.kapeller @ mediathek.at

www.mediathek.at/ueber_die_mediathek/presse



Technisches Museum Wien

Mag. Barbara Hafok

Tel.: ++43 1/899 98-1200

barbara.hafok @ tmw.at

www.technischesmuseum.at/presse