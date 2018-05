Hauptversammlung: Progressive Dividendenpolitik bestätigt

Dividende erneut erhöht: 51 Cent je Aktie

Wien (OTS) -

Valerie Brunner und Elgar Fleisch neu im Kontrollgremium

Progressive Dividendenpolitik: Dividende steigt abermals

Auf Basis des guten Ergebnisses vor Steuern von 242,2 Millionen Euro hat die Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) auf Vorschlag des Aufsichtsrats und des Vorstands entschieden, für das Geschäftsjahr 2017 die Dividende zum sechsten Mal in Folge zu erhöhen. Für 2017 wurde die Dividende mit 51 Cent je Aktie (2016: 49 Cent) festgesetzt.

Zwei neue Aufsichtsratsmitglieder

Die international erfahrene Bankmanagerin Valerie Brunner und der renommierte Technologieforscher Elgar Fleisch wurden von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt.

Die Bankmanagerin Valerie Brunner, Mitglied des Vorstands der Raiffeisen Centrobank AG, ist seit 25 Jahren in der Finanzwirtschaft tätig. Neben leitenden Funktionen im Geschäft mit großen Firmenkunden hat sie vor allem bei Großprojekten, Kosteneffizienzprogrammen und konzernübergreifenden Strategieprojekten ihre umfangreiche Erfahrung unter Beweis gestellt. Seit 2016 verantwortet sie im Vorstand der Raiffeisen Centrobank AG unter anderem die Bereiche Risikomanagement und Finanzen.

Der Technologieforscher Elgar Fleisch, der unter anderem auch dem Aufsichtsrat der Robert Bosch GmbH angehört, ist Ordinarius an der Universität St. Gallen sowie der ETH Zürich mit dem Schwerpunkt Informations- und Technologiemanagement. Im Zentrum seiner Forschung stehen die aktuell stattfindende Verschmelzung der physischen mit der digitalen Welt zu einem Internet der Dinge und darauf aufbauend neue Technologien und Anwendungen zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft.

Eduard Lechner und Klemens Breuer schieden mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat von UNIQA aus.

Die Rede von CEO Andreas Brandstetter anlässlich der 19. ordentlichen Hauptversammlung sowie die Ergebnisse zu den Abstimmungen können unter folgendem Link eingesehen werden:

http://www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor-relations/hauptversammlung/Hauptversammlung.de.html



UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgruppen in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern mehr als 9,5 Millionen Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 22 Prozent der zweitgrößte Versicherungskonzern. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

