BOEs intelligente Lösungen für den Einzelhandel stärken europäischen Markt

Paris (ots/PRNewswire) - Am 23. Mai startete die BOE Technology Group - ein weltweiter Marktführer in der Halbleiter-/Display-Branche sowie ein IoT-Unternehmen, das intelligente Interface-Produkte und professionelle Dienstleistungen für die Informationsinteraktion und Gesundheit des Menschen anbietet - zusammen mit ihrem französischen Tochterunternehmen SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822) in Paris eine Werbeaktion für intelligente Einzelhandelslösungen auf dem europäischen Markt.

SES-imagotag ist der weltweite Marktführer für die elektronische Preisauszeichnung (ESL) und IoT-Einzelhandelslösungen. Im Juni 2017 verkündete BOE den Kauf von mehr als 50,01 % der Aktien von SES-imagotag für 30 Euro/Aktie über ihr untergeordnetes Unternehmen BOE Smart Retail (Hong Kong) Co. Limited (SPV). Bislang verwaltete SPV 79,94 % der ausstehenden Aktien von SES-imagotag.

Thierry Gadou, Vorsitzender & Geschäftsführer von SES-imagotag, legte vor kurzem den Fünfjahresplan des Unternehmens mit dem Titel VUSION 2022 vor. Diese sieht eine Stärkung von SES-imagotags Position als Marktführer im Einzelhandel vor.

In Paris fand zeitgleich die Viva Technology statt - eine der einflussreichsten Messen der Welt für Wissenschaft und Technik. Auf dieser Messe präsentierten BOE und das Tochterunternehmen SES-imagotag IoT-basierte intelligente Einzelhandelslösungen, die digitale Kennzeichnungen, intelligente Displays, Sensoren, Computer Vision und Big-Data-Analysen verbinden, dem Hauptmotor dieser IoT-Revolution im Einzelhandel.

Speziell die Plattform VUSION Retail IoT Cloud bietet Einzelhändlern eine einzigartige Auswahl an Funktionen für mehr Effektivität und ein besseres Kundenerlebnis im Ladengeschäft. Von besonderem Vorteil sind hier die erweiterten Big-Data-Analysen, Analysen zur Verbraucherbeteiligung, intelligente Regalanalysen und Datenanalysen. Des Weiteren stellte BOE eine Reihe innovativer Produkte vor, u. a. einen Saftautomaten mit Selbstbedienungsfunktion und durchsichtigem Design, 4K/8K UHD Displays, einem flexiblen AMOLED-Display und BOE iGallery.

Yao Xiangjun, Executive Vice-President und Co-COO von BOE, sagt hierzu: "BOE konzentriert sich auf Anwendungen in segmentierten Märkten, die Vorteile im Display, bei KI und Sensortechnik mitsichbringen. IoT-basierte intelligente Einzelhandelslösungen sollen Schmerzpunkte von Einzelhändlern und Verbrauchern angehen, indem sie die operative Effizienz verbessern und eine nahtlose Online- und Offline-Konvergenz erzielen."

