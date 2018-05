ORF-Generaldirektor Wrabetz bestellt Sendungsverantwortliche für „Report“, „Österreich-Daytime“ und „Eco“

Sowie Leitung des Bereichs Information, Dokumentationen, Magazine und Sport in Programmentwicklung

Wien (OTS) - ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz hat heute, am Montag, dem 28. Mai 2018, auf Basis der Organisationsanweisung vom 23. März 2018 weitere langjährige ORF-Journalistinnen und -Journalisten in Leitungspositionen bestellt: Wolfgang Wagner wurde mit der Sendungsverantwortung des Magazins „Report“ betraut. Christian Hillinger leitet als Sendungsverantwortlicher die sog. „Österreich-Daytime“ in ORF 2 mit den Sendungen „Guten Morgen Österreich“, „Mittag in Österreich“, „Aktuell in Österreich“ und „Daheim in Österreich“. Mag. Katinka Nowotny wurde zur Sendungsverantwortlichen des Wirtschaftsmagazins „Eco“ bestellt und Mag. Rebecca Truska zur Leiterin des Bereichs Programmentwicklung, Information, Dokumentationen, Magazine und Sport in der Abteilung „Programmentwicklung und Qualitätsmanagement“.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Es freut mich, dass wir mit den Neubesetzungen der ORF-Benchmarkmagazine „Report“ und „Eco“ sowie der Info-Tageschiene „Unterwegs in Österreich“ erneut langjährige und profunde ORF-Profis mit der Leitung betrauen können. Wolfgang Wagner, Christian Hillinger und Katinka Nowotny werden gemeinsam mit ihren Teams die bewährte Qualität der von ihnen verantworteten Sendungen mit den Anforderungen der kommenden Jahre in Einklang bringen, um die Relevanz der ORF-Berichterstattung im Magazinbereich nachhaltig zu sichern. Mit Rebecca Truska übernimmt eine Absolventin der ORF-Akademie eine Leitungsfunktion im ORF. Dies zeigt die hohe Qualität der ORF-internen Aus- und Fortbildung.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner zu den Bestellungen „Report“, „Eco“ und Programmentwicklung:

„Die neuen Bestellungen im Bereich des ORF-Fernsehen zeigen eindrucksvoll: Die besten Profis auf ihrem Gebiet führen erfolgreiche Formate und Weiterentwicklungen in eine ebensolche Zukunft. Wolfgang Wagner, einer der erfahrensten Sendungsmacher des Landes, wird mit dem starken ,Report‘-Team rund um Top-Anchorwoman und Stellvertreterin Susanne Schnabl dieses Format als Fels der Qualität weiter ausbauen. Mit Katinka Nowotny wird eine weitere erfahrene, top-professionelle Wirtschaftskennerin und profilierte Führungspersönlichkeit, die gleichzeitig zielgerichtete Gestaltungs-und Entwicklungsfähigkeiten gezeigt hat, an die Spitze eines der erfolgreichsten Public Value Assets des ORF-Fernsehens berufen. Und besonders stolz bin ich auf die Weiterentwicklung von Rebecca Truska, der ersten ORF-Akademie-Absolventin in Führungsfunktion – sie zeichnet für Formatentwicklung Information, Dokumentation, Magazine und Sport verantwortlich. Ich wünsche den Kolleginnen und dem Kollegen einen erfolgreichen Start in den neuen Verantwortungen!“

Wolfgang Wagner:

Der 1967 in Eisenstadt geborene Wolfgang Wagner studierte nach der Matura Rechtswissenschaften in Wien. Seine journalistische Karriere begann er 1987 als Redakteur im ORF-Landesstudio Burgenland. 1991 wechselte er nach Wien, wo er bis 1994 Innenpolitik- und Chronik-Beiträge für die „Zeit im Bild“ gestaltete. In den Jahren 1995 und 1996 war er für den ORF als Korrespondent in Berlin tätig. Von 1997 bis 1999 arbeitete Wagner als Redakteur der „ZiB 2“. Von 1999 bis 2002 moderierte er die Spätausgaben der „ZiB“ am Wochenende. Von 2000 bis 2002 war er leitender Chef vom Dienst der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr, ab 2002 arbeitete Wagner als Sendungsplaner und Chef vom Dienst der „ZiB 2“. Außerdem war er von 2004 bis 2014 Planer und „Chef vom Dienst“ der Wahl-Sondersendungen. Seit April 2007 ist Wolfgang Wagner Sendungsverantwortlicher der „ZiB 2“. Im Oktober 2010 wurde Wagner zusätzlich zum stellvertretenden Chefredakteur des Aktuellen Dienstes bestellt. Wagner ist einer der Moderatoren der „Pressestunde“, war Mitglied des Projektteams zur Erarbeitung der Grundlagen für integriertes Arbeiten im trimedialen Newsroom und leitete die Arbeitsgruppe „Themenmanagement“. Abseits des ORF war Wagner von 2005 bis 2015 Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für Journalismus in Wien. An der Donauuniversität Krems ist er im Rahmen des Lehrgangs „Politische Kommunikation“ Vortragender zum Thema „Redaktionsmanagement“.

Christian Hillinger:

Der 1965 in Pinsdorf in Oberösterreich geborene Christian Hillinger ist seit 1993 im ORF tätig. Er gestaltete zunächst Beiträge für „WIR-Vital“, danach fünf Jahre lang für „Willkommen Österreich“. Von 2000 bis 2001 gestaltete er Beiträge für „Schöner leben“ und „Land und Leute“. Im Februar 2001 wurde Hillinger Sendungsverantwortlicher des vom ORF Niederösterreich produzierten TV-Landwirtschaftsmagazins „Land und Leute“. Ab 2002 war er zusätzlich als Redakteur für TV-Produktionen aus dem Landesstudio Niederösterreich wie „Ins Land einischaun“, „Erlebnis Österreich“ und „Österreich-Bild“ tätig. Im Jänner 2004 übernahm Hillinger die Leitung und inhaltliche Verantwortung für „Willkommen Österreich“ und „Gut beraten Österreich“. Im Juni 2007 wurde der mehrfach ausgezeichnete Journalist Sendungsverantwortlicher des ORF-Magazins „Sommerzeit“, von 2012 bis 2016 war Hillinger Sendungsverantwortlicher von „heute leben“.

Katinka Nowotny:

Katinka Nowotny, geboren 1964, studierte Volkswirtschaft und Soziologie in Wien und erwarb einen „Master in Television Journalism“ an der New York University. Sie war unter anderem für ABC und CNN tätig und ist seit 1991 Fernsehjournalistin beim ORF. Von 1998 bis 2000 war Nowotny Chefin vom Dienst des ORF-Magazins „Report“, von 2011 bis 2012 Chefin vom Dienst beim „WELTjournal“ und von 2012 bis 2015 Redakteurin beim ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“, dessen Chefin vom Dienst und interimistische Sendeleiterin sie zuletzt war.

Rebecca Truska:

Rebecca Truska, geboren 1978 in Wien, ist seit 2012 beim ORF und ist Absolventin des ersten Jahrgangs der ORF-Akademie. Die Magistra der Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Geschichte arbeitete im Medienbereich u. a. als Chefin vom Dienst im Privatradio und Onlineredakteurin, bevor sie 2011 ihr Ausbildungsjahr im Rahmen der ORF-Akademie begann. Dieses brachte ihr eine umfangreiche trimediale Ausbildung bei Ö3, FM4, im Landesstudio Niederösterreich, der ORF-ON-und der „Zeit im Bild“-Redaktion. Im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Hauptabteilung Programmentwicklung und Qualitätsmanagement war Truska an der Realisierung und Weiterentwicklung zahlreicher ORF-Formate beteiligt, von der ORF-eins-Information (ZiB Magazin) über die ORF-2-Daytime-Angebote bis zum Nachwuchs-Unterhaltungsformat „Pratersterne“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at