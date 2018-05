Musikstadt Leipzig zu Gast in Wien

Licht-Klang-Installation "25 Her(t)z" gastiert vier Tage im MuseumsQuartier

Leipzig (ots) - Die musikalische Vielfalt Leipzig sinnlich-emotional entdecken, können die Wiener vom 7. bis 10. Juni im MuseumsQuartier. Im Haupthof erwartet sie ein einzigartiges Kunstwerk aus Licht und Musik: die multimediale Installation "25 Her(t)z" samt Begleitprogramm. Am 7. Juni um 20 Uhr wird die Performance mit Tänzern des Leipziger Balletts eröffnet.

Von Bach und Mendelssohn über die Schumanns bis zu Wagner: die Leipziger Musikgeschichte ist reich an weltberühmten Komponistennamen. Verteilt auf 128 Einzelflächen formen sie zusammen die fünf Meter hohe Skulptur "25 Her(t)z" - buchstäblich ein "Leuchtturm" der Leipziger Kultur, den die Stadt seit September 2016 auf Europa-Tournee schickt. Nach Stationen in Lyon, Rotterdam, Krakau, Zürich und Brünn ist sie nun in Wien zu Gast und lädt samt Begleitprogramm dazu ein, sich der Musikstadt Leipzig visuell und akustisch anzunähern.

Täglich ab 11 Uhr können sich die Besucher anhand kurzer Musikstücke und Audios über die musikalische Vielfalt Leipzigs informieren. Abends nehmen bunte Licht-Farb-Spiele und eine Klangcollage aus Werken der bedeutendsten Leipziger Komponisten das Publikum mit auf eine faszinierende Reise in die Musikstadt.

Das imposante Kunstwerk ist eine Gemeinschaftsarbeit des französischen Lichtkünstlers Philippe Morvan mit dem Leipziger Musiker Mike Dietrich, in Auftrag gegeben von der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH. "Um etwa 25 Hertz beginnt Schall hörbar zu werden, es ist der Anfang aller Musik", umreißt Morvan das Werk.

Spannende Brücken schlägt auch das Begleitprogramm: so verspricht die innovative Musik-Sport-Kombi »Jymmin« beim Musizieren auf Sportgeräten viel Spaß und gute Laune - Kinder und Erwachsene sind herzlich eingeladen, es selbst auszuprobieren.

Projektpartner der LTM GmbH sind die Sächsische Staatskanzlei im Rahmen der Kampagne "So geht sächsisch" und die Deutsche Zentrale für Tourismus.

Informationen zum Projekt und zu Leipzig: www.leipzig.travel/25hertz

