Klima- und Energiestrategie wurde konkreter und besser

Wirtschaftsbund begrüßt Endfassung und technologieoffene Ausrichtung

Wien (OTS) - Die heute beschlossene Klima- und Energiestrategie ist konkreter und besser als der im April vorgelegte Entwurf. Die Anliegen der Wirtschaft, wie beispielsweise weniger Bürokratie bei der Umstellung auf grüne Energie, wurden in die Endfassung aufgenommen. Damit unterstützt die Bundesregierung die Betriebe aktiv bei der Mission 2030. Außerdem wurden die Leuchttürme um Instrumente, Zuständigkeit und Zeithorizont ergänzt, was eine Konkretisierung sowie Klarheit bei der Umsetzung bedeutet.

Im Bereich der Mobilität ist die technologieoffene Ausrichtung bei Forschungsprogrammen eine wichtige Festlegung. So sollen neben Elektroautos auch Fahrzeuge mit Brennstoffzelle und innovativen Kraftstoffen (E-Fuels) erforscht werden. Wirtschaftsbund-Generalsekretär René Tritscher betont die Wichtigkeit einer Technologieoffenheit: „Unterschiedliche Technologien sollen sich im Wettbewerb behaupten und im Idealfall einander ergänzen.“

Im Bereich der Gebäude wird die Bürokratie bei der Nutzung von Photovoltaik deutlich reduziert. Solarmodule auf Gewerbedächern benötigen in Zukunft neben dem Baurecht keine weitere anlagenrechtliche Bewilligung mehr. Zudem soll die Eigenstromsteuer entfallen. Dies sind aus Sicht des Wirtschaftsbundes wichtige Schritte in Richtung Vereinfachung und Entlastung der österreichischen Betriebe. René Tritscher betont: „Unternehmen können ein wichtiger Hebel für mehr grünen Strom sein. Der Strombedarf unserer Betriebe kann in Zukunft besser und einfacher selbst erzeugt werden.“

Ebenso wird die Ergänzung begrüßt, dass der Ausstieg aus Ölheizungen nun auf fossile Ölheizungen abstellt. Entscheidend sei die Einbeziehung der Branche. Dazu René Tritscher: „An den Betrieben, die im Heizölgeschäft tätig sind, hängen viele Arbeitsplätze. Man muss die Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Umstieg unterstützen. Anreizmodelle sind dafür ein geeignetes Mittel.“

Ein intaktes Klima ist die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften. Deshalb setzt sich der Wirtschaftsbund für einen aktiven Klimaschutz ein. Wirtschaftsbund-Generalsekretär René Tritscher abschließend: „Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen werden von unseren Betrieben getragen. Deshalb bleibt die Einbindung und Akzeptanz der Wirtschaft Dreh- und Angelpunkt für eine erfolgreiche Strategie.“

