Hernals: Sommerbaustelle am Elterleinplatz

Im Hernalser Zentrum rund um den Elterleinplatz wird in diesem Sommer an neuen Gleisen, Rohren und Fahrbahnen gearbeitet.

Wien (OTS/SPW-K) - In der Hernalser Hauptstraße müssen heuer zwischen Elterleinplatz und Bergsteiggasse die Wasserrohre erneuert werden. Gleichzeitig werden seitens der Wiener Linien am Elterleinplatz bei der Hormayrgasse die Straßenbahngleise getauscht. Diese beiden Baustellen sind zeitlich aufeinander abgestimmt. Anfang Juli muss für zwei Wochen eine Umleitung eingerichtet werden.

Die erste Bauphase startet am 2. Juli und wird ungefähr zwei Wochen dauern. Um rasch fertig zu werden, finden die Arbeiten bei Tag und bei Nacht statt. Für die Dauer der ersten Phase sind die Hernalser Hauptstraße und der Elterleinplatz im Arbeitsbereich gesperrt. Stadteinwärts fahrende Autos werden über die Weißgasse, Geblergasse und Bergsteiggasse umgeleitet. Stadtauswärts gibt es eine Umleitung über die Hormayrgasse, Rötzergasse und Rosensteingasse. An der Kreuzung Hormayrgasse und Rötzergasse haben für die Dauer der Umleitung die Linksabbieger Vorrang. Für die aus Währing kommenden Autofahrer gibt es in der Hormayrgasse/Ecke Rötzergasse in dieser Zeit eine Stopptafel.

Danach wird der Bereich Hormayrgasse und Elterleinplatz in Angriff genommen. Die Hernalser Hauptstraße ist dann wieder ohne Umleitungen befahrbar. Gearbeitet wird auch hier rund um die Uhr. Gesperrt ist lediglich die Hormayrgasse im Arbeitsbereich, wobei aber für Ladetätigkeiten zugefahren werden kann. Diese Arbeiten werden spätestens mit 31. August 2018 fertig gestellt.

„Die Erneuerung der Infrastruktur wie Gleise, Leitungen oder Rohre ist manchmal unausweichlich. Mir war wichtig, dass die beiden Baustellen zeitlich so aufeinander abgestimmt werden, damit die notwendige Sperre mit den Umleitungen möglichst kurz ist“, ersucht Bezirksvorsteherin Dr.in Ilse Pfeffer um Verständnis für die heurigen Sanierungsarbeiten im Zentrum von Hernals.

Link: www.hernals.spoe.at

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at