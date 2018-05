Kollross: Klimastrategie ohne Kommunen?

SPÖ-Kommunalsprecher kritisiert fehlende Budgetmittel für thermische Sanierung: „Kommunen sind auf Investitionsoffensive für thermische Sanierung angewiesen“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kommunalsprecher Andreas Kollross übt Kritik an der heute präsentierten Klima- und Energiestrategie, dass auch nach der konstruktiven Parlamentarischen Enquete dazu, nachhaltige Strategien, Mittel und Verbindlichkeiten fehlen: „Entgegen der Ankündigung im Regierungsprogramm wird die thermische Sanierung nur für zwei Jahre verlängert, wie auch generell es an einem ausreichenden Budget für den Klimaschutz fehlt“, so Kollross. *****

Kollross kritisiert darüber hinaus, dass die Gemeinden insgesamt „nicht in die Strategiepläne eingebunden waren“. „Eine erfolgreiche Strategie funktioniert nur von unten nach oben, das heißt, dass diese Bundesregierung die Kommunen besser einbinden muss“. So könne man die Ziele der Klimastrategie nicht erreichen. Dem SPÖ-Kommunalsprecher fehlt neben ausreichenden Mitteln für die thermische Sanierung und der Einbindung der Kommunen, „besonders ein Konzept für den Ausbau des regionalen öffentlichen Verkehrs“. „Österreich braucht dringend ein Umsetzungspaket für saubere Mobilität und frische finanzielle Mittel“, so Kollross. (Schluss) mr/rm/mp

