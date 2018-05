FPÖ-Walter Rosenkranz: „UNHCR bestätigt Notwendigkeit der Vorbereitungsmaßnahmen der Bundesregierung“

„2015 hat sich die damalige SPÖ-geführte Regierung nicht vorbereitet – das Ergebnis kennen wir“

Wien (OTS) - „Die heutigen Aussagen des Leiters des UNO-Flüchtlingskommissariats in Wien, Christoph Pinter, bestätigen die Notwendigkeit der Vorbereitungsmaßnahmen der österreichischen Bundesregierung“, so FPÖ-Klubobmann und Sicherheitssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz. Pinter hatte heute im Ö1-Journal von einer ähnlich hohen Anzahl an Ankünften wie vor der Migrationskrise im Jahr 2015/2016 gesprochen.

„Die SPÖ-geführte Regierung hat es 2015 unterlassen, sich auf einen Migrantenansturm vorzubereiten. Das Ergebnis kennen wir - nämlich, dass hunderttausende Illegale völlig unkontrolliert unsere Grenzen gestürmt und übertreten haben. Dies darf und wird mit einer FPÖ-Regierungsbeteiligung nicht mehr passieren. Daher werden jetzt die notwendigen Vorkehrungen von Innenminister und Bundeskanzler getroffen“, betonte Rosenkranz.

Der FPÖ-Klubobmann verwies darauf, dass der Anstieg an Personen, die in Griechenland ankommen und dann Richtung Mitteleuropa weiterziehen, im Vergleich zum letzten Jahr sehr hoch sei. „Dieser Zustrom muss unterbunden werden. Wenn sich eine neue Route bildet, dann ist es wichtig und richtig, alles dafür zu unternehmen, damit diese geschlossen wird und im Ernstfall unsere österreichischen Grenzen dichtgemacht werden. FPÖ-Innenminister Herbert Kickl handelt hier sehr verantwortungsvoll und konsequent im Interesse der österreichischen Bevölkerung und das ist auch gut so“, sagte Rosenkranz.

