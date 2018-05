Feichtinger zu Klimastrategie: Kosmetische Änderungen sind zu wenig

SPÖ-Umweltsprecher kritisiert Umweltministerin: „Ergebnisse der Klima-Enquete finden kein Gehör“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Umweltsprecher Klaus Feichtinger kritisiert das heute vom Ministerrat beschlossene Klima- und Energiepapier, insbesondere aufgrund der nicht berücksichtigten Ergebnisse aus der Parlamentarischen Klima- und Energie-Enquete letzter Woche: „Die kosmetischen Änderungen, die nach der Parlamentarischen Enquete vorgenommen wurden, sind zu wenig. Die Klimaziele werden damit nicht erreicht“, kommentiert Feichtinger das vorliegende Klimapapier. „Das sind mehr Irrlichter als Leuchtturmprojekte“, so der SPÖ-Umweltsprecher. Insbesondere vermisst Feichtinger ambitionierte Ziele, zentrale Steuerungsinstrumente und ein ausreichendes Budget. ****

„Ohne ausreichendes Budget bleibt es bei Absichtserklärungen“, so Feichtinger. Man habe vorige Woche bei der Parlamentarischen Enquete gemeinsam mit zahlreichen ExpertInnen auf die Defizite in der Strategie hingewiesen. „Umso enttäuschter sind wir nun, weil nur wenig davon berücksichtigt worden ist“, so Feichtinger, der in diesem Zusammenhang auf die fehlende Finanzierung und fehlende Verbindlichkeit der Strategie hinweist. Außerdem vermisse er die mangelnde Transparenz: „Wir werden morgen im Umweltausschuss fragen, was die Ministerin dazu sagt, wenn das Ministerium seine eigenen Regeln zur BürgerInnenbeteiligung ignoriert?“ Außerdem wäre es noch immer interessant zu wissen, wer an der Begutachtung teilgenommen hat, was war der Inhalt der Rückmeldung?

„Die SPÖ verlangt von der Bundesregierung mehr Ernsthaftigkeit und Seriosität in Sachen Klima- und Energiepolitik“, so Feichtinger und weiter: „Um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen, müssen den Ankündigungen nun auch Taten folgen“. (Schluss) lp/rm/mp

