MORGEN, 9:30 Uhr: Kundgebung gegen Abschiebungen nach Afghanistan

#SicherSein-Initiative von 12 NGOs sagen laut NEIN zur morgigen Charterabschiebung

Wien (OTS) - Die Angst vor Abschiebungen nach Afghanistan wird für viele Betroffenen zur Realität. Mit der Initiative #SicherSein stellen sich NGOs entschieden dagegen. Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechtert sich von Tag zu Tag, für die Taliban ist es aktuell in jedem Landesteil möglich, Anschläge zu verüben. Abgeschobene Personen haben ein zusätzliches Risiko, weil ihnen unterstellt wird, einen westlichen Lebensstil angenommen zu haben und weil sie aus ihren familiären Strukturen - sofern noch existent - Distanz aufgebaut haben.

Morgen wird eine weitere Charterabschiebung von Wien nach Kabul stattfinden. Im Rahmen einer Kundgebung am Minoritenplatz um 09:30 Uhr vermitteln die UnterstützerInnenorganisationen von #SicherSein ihre Sorge, dass die Betroffenen sich in Kabul in einer lebensgefährlichen Situation wiederfinden.

Kundgebung gegen Abschiebungen nach Afghanistan

NGOs protestieren im Rahmen einer Kundgebung gegen die morgen stattfindende Charterabschiebung nach Afghanistan. Alle MedienvertreterInnen sind herzlich willkommen.

Datum: 29.05.2018, 09:30 Uhr

Ort: Minoritenplatz

1010 Wien, Österreich

