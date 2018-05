„Report“ am 29. Mai über Mindestsicherung neu, Kassenreform, Zukunft der Liste Pilz und Bauern unter Preisdruck

Im Studio zu Gast: ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger und SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner

„Report" am Dienstag, dem 29. Mai 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Mindestsicherung neu

Die Regierung legt die österreichweite Reform der Mindestsicherung vor. Das Ziel der türkis-blauen Koalition: Menschen, die neu ins System kommen, sollen weniger erhalten. Bei Experten und Opposition sind die Pläne umstritten. Ein Bericht von Katja Winkler.

Dazu live im Studio: ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

Was die Kassenreform bringt

Bis 1. Jänner 2019 will die Regierung die Kassenfusion abgeschlossen haben. Gleiche Leistung für gleiches Geld dürfte die Reform für Versicherte aber nicht bringen. Denn es kommt nicht eine große Krankenkasse für Alle, sondern neu geschaffen werden eine Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), die Versicherung der Selbständigen (SVS) und die Versicherungsanstalt für den Öffentlichen Dienst und Schienenverkehrsunternehmen. Alle Kassen haben unterschiedliche Leistungskataloge. Patientinnen und Patienten haben weiter weder Wahlfreiheit noch die Gewissheit, für ihre Beiträge die gleiche Versorgung zu bekommen. Die groß angekündigte Reform sei deshalb auch nur ein erster Schritt, kritisieren Gesundheitsexperten. Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar über Ungerechtigkeiten und Privilegien im System.

Dazu diskutieren live im Studio ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger und SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner.

Schwierige Zukunft der Liste Pilz

Die Rückkehr von Peter Pilz in den Nationalrat erweist sich als noch schwieriger als gedacht. Obwohl die Staatsanwaltschaft alle Ermittlungen gegen ihn wegen sexueller Belästigung eingestellt hat, will kein Abgeordneter zu seinen Gunsten weichen. Die Leitung der künftigen Parteiakademie könnte ein Trostpflaster sein, seit Tagen diskutiert die Liste Pilz ein umfassendes Personalpaket. Doch die Hauptfrage wird sein: Kann sich die junge Partei von den Anschuldigungen gegen den Listengründer wieder erholen? Der Wiedereinzug ins Parlament wäre bei einer Nationalratswahl derzeit aussichtslos. Yilmaz Gülüm und Eva Maria Kaiser loten die Zukunft der Liste Pilz aus.

David gegen Goliath

Bauern in Österreich stehen unter enormem Preisdruck. Immer weniger Betriebe liefern immer größere Mengen zu immer kleineren Preisen. Eine Entwicklung, die sich auf dem Weltmarkt der Agrarindustrie vollzieht und vor allem die vielen Kleinbauern in Österreich trifft. Die Milchbauern spüren die Übermacht von Handel und Molkereien besonders stark. Im Rahmen des MUTTER-ERDE-Schwerpunkts „Schau, wo dein Essen herkommt!“ (Details unter http://presse.ORF.at) fragt der „Report“ nach: Wer verdient wie viel an einem Agrarprodukt? Welche Initiativen können Bauern von der Machtkonzentration von Handel und Industrie unabhängig machen? Und welche Rolle spielen die Konsumentin und der Konsument? Martina Schmidt und Jakob Horvat berichten.

