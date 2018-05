Wien-Alsergrund: 36-jähriger Randalierer unter Einsatz von Pfefferspray festgenommen

Wien (OTS) - Am 27. Mai 2018 gegen 07:00 Uhr wurden zwei Streifenwägen des Stadtpolizeikommandos Josefstadt wegen eines Raufhandels zur U-Bahn-Station Nußdorfer Straße beordert. Beim Eintreffen konnten die Beamten mehrere Männer wahrnehmen, die dort rauften, wobei einer davon – der in weiterer Folge 36-jährige Tatverdächtige – beim Erblicken der Beamten die Flucht ergriff. Ein Polizist, der gerade seinen Fußstreifendienst versah, hörte via Funk von dem Einsatz, meldete sich unterstützend hinzu und verfolgte den Tatverdächtigen. Als dieser versuchte in ein Stiegenhaus am Währinger Gürtel zu gelangen, konnte der Beamte ihn einholen und anhalten. Von Beginn an verhielt sich der Mann äußerst aggressiv, beschimpfte den Polizisten, schrie herum und gestikulierte wild mit seinen Händen. Unter anderem schrie er mehrmals die Worte „Fuck you and the police“. Trotz mehrmaliger Abmahnungen stellte er sein Verhalten nicht ein. Als er begann, auf den Beamten zuzugehen und mit den Fäusten Luftmaschen in seine Richtung zu schlagen, setzte der Polizist Pfefferspray ein und nahm den renitenten Mann gemeinsam mit unterstützend angeforderten Beamten fest. Der 36-Jährige wurde wegen Lärmerregung, Anstandsverletzung und aggressiven Verhaltens angezeigt.

