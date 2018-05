ORF-„Promi-Millionenshow“: 135.000 Euro für den „Life Ball“

Wien (OTS) - Dass sie auch als Quizkandidaten gute Figur machen, zeigen Sänger Dominic Muhrer, Schauspieler Gedeon Burkhard, Regisseur Harald Sicheritz und Schauspielerin Hilde Dalik bei Armin Assingers „Promi Millionenshow“. Am Montag, dem 28. Mai, erspielen sie insgesamt 135.000 Euro für von Gery Keszlers „Life Ball“ unterstützte Projekte. Der Gewinn wird von ING-DiBa, Durex, MAC und SalzburgerLand Tourismus zur Verfügung gestellt.

Der Life Ball steht am Samstag, dem 2. Juni, live ab 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF eins. Alle Infos zur Übertragung und zur weiteren ORF-Berichterstattung in Radio, TV und online sind unter presse.ORF.at abrufbar. Das nächste „Millionenshow“-Highlight steht bereits am kommenden Montag auf dem Programm – dann stellt Armin Assinger die Millionenfrage. Ob Hooman Vojdani sie beantwortet, erfährt das Publikum am 4. Juni in ORF 2.

135.000 Euro mit Wolkenkratzer, Windsors, Indiana Jones und Marmeladengläsern

Dominic Muhrer sichert mit Hilfe des 50:50-Jokers und der richtigen Antwort A auf die Frage „Wo soll 2018 der mit 462 Metern höchste Wolkenkratzer Europas eröffnet werden?“ (A: St. Petersburg, B:

London, C: Frankfurt, D: Madrid) 25.000 Euro für den Life Ball. Weitere 35.000 Euro erspielt Gedeon Burkhard mit Hilfe des Telefonjokers und Antwort B auf die Frage „Eduard VII. nannte man, im Hinblick auf die Heiratspolitik seiner Mutter Queen Victoria, „...“?“ (A: Casanova Britanniens, B: Onkel Europas, C: Beste Partie Englands, D: Junggeselle der Windsors).

Mit der richtigen Antwort C – nach Zuhilfenahme des Publikumsjokers – auf die Frage „Womit werden Marmeladengläser typischerweise verschlossen? (A: Schmarrenverschlüsse, B: Bröselschließen, C:

Nockendeckel, D: Palatschinkenstöpsel) fügt Harald Sicheritz weitere 50.000 Euro zur Gesamtsumme hinzu. Hilde Dalik weiß, dass bei der Frage „Beim Dreh zu ,Indiana Jones und der Tempel des Todes‘ traf Darstellerin Kate Capshaw ihren späteren Ehemann ...? (A: Dan Aykroyd, B: Harrison Ford, C: Sean Connery, D: Steven Spielberg) Antwort D richtig ist und erspielt 25.000 Euro für den Life Ball.

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow“ umfasste der Fragenbaum wieder 15 Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reichte bis zur 75.000-Euro-Frage. Die „Promi-Millionenshow“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video on Demand in der ORF-TVthek (http://TVThek.ORF.at) abrufbar.

Frage 12: 25.000 Euro: Dominic Muhrer, Hilde Dalik

Frage 13: 35.000 Euro: Gedeon Burkhard

Frage 14: 50.000 Euro: Harald Sicheritz

