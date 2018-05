Korosec: Gratulation an neuen Landesrat Schnöll

Regierungsteam der Salzburger ÖVP in allen Bereichen top aufgestellt

Wien (OTS) - „Ich möchte Stefan Schnöll sehr herzlich gratulieren. Als jüngster Landesrat Österreichs im Regierungsteam der Salzburger ÖVP die Agenden Infrastruktur, Verkehr und Sport zu übernehmen stellt mit Sicherheit eine Herausforderung dar. Ich kenne Stefan Schnöll schon länger, habe seinen Weg mitverfolgt und bin mir deshalb sicher, dass er diese Aufgabe, so wie all seine bisherigen Aufgaben, mit vollstem Einsatz und Erfolg bestens meistern wird“, freut sich Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes über den bei der Präsentation des fünfköpfigen Regierungsteams der Salzburger Volkspartei vorgestellten neuen Landesrat.

„Dieses Regierungsteam ist mit den bewährten und neuen Mitgliedern in allen Bereichen top aufgestellt. Es freut mich, dass Wilfried Haslauer generationenübergreifend gedacht hat und sich mit Stefan Schnöll und Maria Hutter frischen Wind in die Salzburger Landesregierung holt. Ich wünsche dem gesamten Regierungsteam viel Energie und Erfolg für die Arbeit für Salzburg“, so Korosec lobend über das Regierungsteam. „Ich durfte mit Stefan Schnöll, als JVP-Obmann schon öfters über generationenübergreifende Themen diskutieren und zusammenarbeiten und freue mich deshalb besonders für ihn und auch für die Salzburgerinnen und Salzburger, die sich auf Politik mit Leidenschaft und G’spür freuen dürfen. Herzlichste Gratulation, lieber Stefan, jetzt kannst Du zeigen, was Du kannst und wie sehr Dein Herz für Salzburg schlägt“, so Ingrid Korosec abschließend.

