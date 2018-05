Auszüge aus Strauss-Operetten im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - „Johann Strauss – von Hietzing um die Welt“ lautet der Titel eines Musik-Abends am Dienstag, 29. Mai, im Festsaal des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2). Das beschwingte Konzert fängt um 19.00 Uhr an. Der Eintritt ist gratis. Das Publikum hört Darbietungen beachtenswerter junger Sängerinnen und Sänger aus dem Lehrgang „Klassische Operette“ (Leiter: Wolfgang Dosch) an der „Musik und Kunst Privatuniversität Wien (MUK)“.

An der vergnüglichen Hommage an den „Walzerkönig“ und Meister der „Wiener Operette“ Johann Strauss wirken zehn aufstrebende Künstlerinnen und Künstler mit: Da Young Cho, Loes Cools, Eva Dworschak, Lucia Dziubinski, Lena Stöckelle (alle: Sopran), Seungmo Jeong, Namil Kim, Ken Takashima (alle: Tenor), Daniel Valero (Bariton) und Klara Torbov (Klavier). Die Zuhörerschaft wird an dem Abend an den ersten Auftritt von Johann Strauss (Sohn) beim „Dommayer“ in Hietzing und an die anschließenden Erfolge erinnert. Vorgetragen wird ein abwechslungsreiches und schwungvolles Programm mit Ausschnitten aus Strauss-Operetten. Der Bezirk unterstützt das Konzert. Auskünfte über zukünftige Kultur-Veranstaltungen im Bezirksmuseum Hietzing erteilt der auf ehrenamtlicher Basis arbeitende Leiter, Ewald Königstein, unter der Telefonnummer 877 76 88. Anfragen an den Bezirkshistoriker per E-Mail:

bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing:

www.bezirksmuseum.at

Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien:

www.muk.ac.at/home.html

Kultur-Aktivitäten im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk