Austro Control Recruiting-Day am 2. Juni: Start frei zur Karriere als Fluglotse!

Wien (OTS) - Herausfordernd und abwechslungsreich ist der Job als Fluglotsin oder Fluglotse. Davon können sich Interessierte beim Austro Control Recruiting Day am 2. Juni in Wien von 9.00 bis 18.00 Uhr selbst ein Bild machen. Im Rahmen von exklusiven Führungen in den Tower-Simulator (erste Führung 09.30 Uhr, letzte Führung 17.30 Uhr), wird ein Blick hinter die Kulissen der Flugsicherung gewährt. Gespräche über die Ausbildung und den Berufsalltag runden das Programm am Recruiting Day ab.

Wann: 2. Juni 2018



Zeit: 09.00 – 18.00 Uhr



Wo: Austro Control, Schnirchgasse 11b, 1030 Wien

Gesucht werden Maturantinnen und Maturanten, die über ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen verfügen, belastbar sind und sich den Herausforderungen einer selektiven Ausbildung stellen wollen.

Die Ausbildung dauert rund drei Jahre und findet im Austro Control Ausbildungszentrum in Wien statt. Pro Jahr nimmt Austro Control bis zu 40 Trainees auf.

Die Anmeldung zum Recruiting-Day ist ab sofort auf www.austrocontrol.at möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Pohanka

051703 9100

Peter Schmidt

051703 9120

medien @ austrocontrol.at