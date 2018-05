Grüne Wien/Hebein zu Mindestsicherung: Wien macht keine Politik auf dem Rücken von Kindern!

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung setzt ihre Politik der Ausgrenzung und der Ungleichbehandlung der Schwächsten fort“, so die Sozialsprecherin der Grünen Wien, Birgit Hebein, zur heutigen Präsentation der Pläne für die Mindestsicherung. „Die Pläne der Regierung werden verfassungsrechtlich und EU-rechtlich nicht halten und sind damit zum Scheitern verurteilt, wie die Regierung selbst. Wie schwach muss eine Regierung sein, die die Armut und das Elend von Kindern braucht, um Stärke vorzugaukeln, denn übrig bleiben werden "nur" Kürzungen bei den Schwächsten, also bei den Kindern. Schwarz-blau produziert damit bewußt Kinderarmut“, warnt Hebein.

„Wien wird sich von der Bundesregierung nicht vorschreiben lassen, wie Sozialpolitik bei uns gemacht wird. Wien geht einen anderen Weg, denn eine funktionierende Sozialpolitik ist das Gesicht der Stadt. Die Menschen können sich auch in Zukunft in Notsituationen auf uns verlassen. Wien wird alle rechtlichen Schritte setzen, um die Wienerinnen und Wiener zu schützen“, so Hebein abschließend.

